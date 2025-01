Nata a Napoli nel 1953, Lina Sastri è cresciuta nella zona di Vasto – Arenaccia, dove abitava insieme ai suoi genitori. Appassionata di studio e molto brava a scuola, dopo le medie si è iscritta al liceo classico Garibaldi per conseguire la maturità. Dopo essersi diplomata ha lasciato però la casa dove era cresciuta per dedicarsi alla passione che negli anni aveva sviluppato: quella per il mondo del teatro. Nel 1974, a 21 anni, Lina ha esordito a teatro con “Masaniello” di Elvio Porta e Armando Pugliese, arrivando pochi anni dopo in tv con il ciclo scarpettiano di Eduardo De Filippo nonché al cinema con “Il prefetto di ferro” di Pasquale Squitieri.

Tanti i film nei quali Lina Sastri ha recitato, tanti dei quali in lingua napoletana. Si è poi dedicata, più avanti, anche al mondo della musica: ha infatti pubblicato nel corso della carriera ben 15 album, 12 in studio e 3 live, partecipando anche al Festival di Sanremo 1992 con “Femmene ‘e mare”. A proposito di album live, nel 2002 ha tenuto un concerto in Giappone, a Yokohama, e da questa esperienza è nato l’album “Live in Japan”.

Lina Sastri, chi è: importanti riconoscimenti in carriera

Nel corso della sua carriera non sono mancate le grandi soddisfazioni professionali per Lina Sastri che ha ottenuto due David di Donatello per la miglior attrice protagonista con i film “Mi manda Picone” e “Segreti segreti”, nel 1984 e nel 1985. Più avanti, nel 1987, ha vinto un altro David di Donatello ma questa volta come miglior attrice non protagonista per il film “L’inchiesta”. È stata inoltre insignita del titolo di commendatore al merito da Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica, nel 2011.

Nonostante il suo successo importante, Lina Sastri è sempre stata un’anima particolare. Come raccontato qualche tempo fa, non si è mai sentita pienamente a suo agio: “Con il tempo, ho imparato a fingere, ma, in realtà, mi sono sempre sentita fuori posto, inadeguata. Il teatro, il palcoscenico, mi hanno dato la libertà, un privilegio che, nella vita, è difficile ottenere”. Un rimpianto, per l’attrice, è quello di non aver avuto figli: “Purtroppo non è capitato. Avrei voluto una famiglia”.

