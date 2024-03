Chi è Loana Vatiero, sorella di Perla al Grande Fratello 2024/ “Mirko è stato tremendo con lei…”

Loana, sorella di Perla Vatiero: il punto di vista sulla storia con Mirko Brunetti

Per la finale del Grande Fratello 2024 buone le chance di conquistare la vittoria finale per Perla Vatiero, da molti considerata ‘contraltare’ di Beatrice Luzzi per l’influenza avuta nel corso di questi mesi. La giovane si è mostrata nella sua interezza, spesso mettendosi in discussione e parlando di sfumature legate anche alla sua vita privata. Alcune delle sue scelte sono state commentate da sua sorella, Loana Vatiero, soprattutto in riferimento alla liaison con Mirko Brunetti.

Chi è Sara, mamma di Letizia Petris/ “Aveva paura che potessi commettere gli stessi errori…”

Il ‘tira e molla’ tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti ha aperto discussioni continue e ancora in corso, non poteva dunque esimersi dal dare un giudizio anche la sorella della concorrente, Loana. “Mirko è stato un po’ tremendo, quando esce Perla sicuramente ci saranno tante cose da affrontare tutti insieme, però penso che in quei giorni in cui sono stati insieme in Casa hanno parlato tanto prima di esporre da ambo i lati i loro sentimenti”. Queste la parole della sorella di Perla Vatiero – come riporta Isa e Chia – “Penso che prima di arrivare a dirsi ti amo hanno parlato un bel po’, mia sorella sotto questo punto di vista non è una sprovveduta; lei ci è andata veramente con i piedi di piombo. Ha voluto capire, poi si sono parlati in quei giorni”.

FINALISTI GRANDE FRATELLO 2024, CHI SONO?/ Beatrice, Rosy, Massimiliano, Simona e Perla: Letizia...

Loana Vatiero: “Credo che mia sorella Perla non abbia mai smesso di amare Mirko Brunetti…”

Il pensiero di Loana Vatiero – sorella di Perla – è dunque lucido e razionale in riferimento al ritorno di fiamma della concorrente con Mirko Brunetti. Chiaramente, saranno i diretti interessati a chiarire le reciproche intenzioni e posizioni ma nel frattempo la giovane ha espresso la sua personale visione dei fatti. “Io penso che mia sorella non ha mai smesso di amarlo, infatti la mia prima paura è stata questa: ho detto che mia sorella entrava da innamorata e sapevamo che uscendo fuori il triangolo con Greta, quando sarebbe entrata lei non l’avrebbe vissuta bene…”.

Paolo Masella e Letizia Petris, staranno insieme dopo il Grande Fratello 2024?/ Lui: “Ecco cosa spero…”

A prescindere dai dissidi del passato e dalla nuova serenità ritrovata, Loana Vatiero – sorella di Perla – si concede qualche riserva rispetto al futuro della finalista del Grande Fratello 2024 nel merito di quello che sarà il rapporto con Mirko Brunetti e dell’amicizia con Greta Rossetti. “…Quando usciranno non lo so quanto dureranno, perché tutti e tre insieme ci credo poco. Penso che loro sicuramente si sentiranno, il bene non passa, ma sarà difficile gestire un’amicizia del genere. Se non ci fosse stato Mirko questa amicizia sicuramente sarebbe continuata”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA