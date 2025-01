Lola Ponce, nome completo Paola Fabiana Ponce, è una cantante e showgirl argentina nata a Capitan Bermudez il 25 Giugno 1979. La donna sarà una dei capi squadra durante la trasmissione Io Canto Senior, in onda il 10 Gennaio 2025. Un grande talento unito ad una grande bellezza e Lola pian piano si è fatta conoscere sia sul panorama nazionale che internazionale, andiamo a vedere chi è.

Lola Ponce comincia giovanissima, sia nel canto che nella recitazione ed a soli 15 anni partecipa ad alcune telenovelas argentine, molto seguite nel suo paese. La ragazza lascia presto gli studi e si dedica a questo mondo, nel 2001 incide il suo primo album ma ottiene il successo con il ruolo di Esmeralda nel casting spagnolo per lo show Notre Dame de Paris.

Oltre a questo lei migliora la lingua in Italia e lavora nel 2004 al fianco di Giorgio Panariello per condurre un programma Rai. Ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo nel 2005 e tre anni dopo vince il Festival in coppia con Giò Di Tonno con la canzone Colpo di Fulmine. Questo successo ha fatto da trampolino di lancio e abbiamo visto negli anni Lola Ponce sempre più protagonista. Negli anni si fa ammirare anche posando senza veli per il calendario Max nel 2009.

Lola Ponce nasce nell’area metropolitana del Grande Rosario, ha padre italiano e madre spagnola, suo padre è un musicista che le ha trasmesso la passione per la musica. Per quel che riguarda la vita privata Lola Ponce si è sposata nel 2014 con un attore messicano Aaron Diaz, conosciuto tre anni prima durante la serie televisiva El Talisman. I due hanno due figli, Erin e Regina, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2014.

Parlando del suo avvento a Io Canto la donna si è confessata a Il Messaggero spiegando: “Mio marito Aaron è un uomo incredibile, ho accettato perchè lui poteva seguirmi, noi stiamo sempre insieme”. Lola – intervenuta qualche mese fa a Verissimo – ha parlato anche riguardo il rapporto con le figlie a cui è molto legata:

“Mi somigliano molto, sia nei pregi che nei difetti. Io da bambino ero tremenda mentre loro – a dire il vero – sono meravigliose. Sono troppo piena di gratitudine perchè essere mamma mi ha dato la felicità assoluta”. Lola è legatissima alla sua famiglia ed appare ogni volta – la vediamo anche sui social – più innamorata che mai del suo Aaron.