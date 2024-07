Chi è Lucia Bramani, fidanzata di Federico Chiesa e futura moglie/ “Così mi ha fatto innamorare…”

Il fatidico giorno è arrivato; a Federico Chiesa sembrerà ieri quando a dicembre dello scorso anno, con tanto di romantica proposta, chiese alla sua fidanzata Lucia Bramani di unirsi in matrimonio. “Ha detto sì”, scriveva sui social il calciatore della Juventus: e oggi 20 giugno 2024 il giorno del lieto evento è realtà: L’attaccante e la sua dolce metà convoleranno a nozze per celebrare un’unione che si avvicina alla soglia dei 3 anni di fidanzamento.

Ma chi è Lucia Bramani, fidanzata di Federico Chiesa e futura moglie? Classe 2001, è impegnata soprattutto sui social dove conta un numero piuttosto elevato di follower. Oltre 200mila grazie al suo impegno in qualità di influencer ma anche da modella. La giovane è comunque molto discreta dal punto di vista sentimentale ma qualche scatto lo ha concesso ai fan per raccontare il suo addio al nubilato a Mykonos prima del tanto atteso matrimonio con Federico Chiesa che si celebra oggi, 20 luglio 2024.

Come anticipato, la relazione tra Federico Chiesa e la fidanzata Lucia Bramani – futura moglie – è iniziata nei primi mesi nel 2022. Un vero e proprio colpo di fulmine dato che poco dopo due anni sono già pronti ad unirsi in matrimonio. “La prima volta che sono stata allo stadio è stata proprio con Federico” – raccontava la fidanzata di Federico Chiesa nel docufilm Back on Track – “Con lui sto scoprendo questo sport… Lui non è parte dell’ambiente, il suo bello è che è a sé stante da questo mondo, ma mi ha fatto innamorare”.

Anche Federico Chiesa – sempre nel docufilm Back on Track – si è pronunciato a proposito della splendida liaison con la fidanzata Lucia Bramani. “Lei ha visto subito le mie fragilità, ha visto uno dei momenti più bui della mia carriera: ha toccato con mano le mie emozioni e come rialzarsi, questo ci ha unito”.











