A dispetto della notorietà che lo riguarda dati i trascorsi musicali, così come la risonanza della figlia – Giorgia – tra le regine indiscusse della musica italiana, Giulio Todrani è sempre stato molto attento nel parlare della sua vita privata, concedendosi a rari e brevi accenni in riferimento all’amore e dunque alla sua attuale moglie, Lucia Maria Lentini.

E’ dunque difficile esaudire la curiosità di chi si chiede chi è Lucia Maria Lentini, moglie di Giulio Todrani; la donna pare non abbia nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo e che preferisca evitare l’attenzione mediatica. Setacciando il mondo del web, l’unico ‘squillo’ reperibile di Lucia Maria Lentini – moglie di Giulio Todrani – risale ai tempi della partecipazione del papà di Giorgia a The Voice Senior. L’esperienza venne rovinata dal Covid che pregiudicò le performance del cantante; un giudizio di Loredana Bertè colpì però in maniera negativa la moglie di Giulio Todrani che tuonò sui social – come racconta Il Mattino – senza troppi giri di parole: “Sfido chiunque a cantare con una polmonite da Covid, vergognosa!”.

Giulio Todrani, l’amore ritrovato al fianco della moglie Lucia Maria Lentini

Entrando invece nel merito della liaison tra Giulio Todrani e la moglie Lucia Maria Lentini le informazioni sono praticamente irreperibili; sappiamo che la scintilla sarebbe scoccata dopo le prime nozze con Elsa Giordano – e dunque dopo il 2000 – e insieme hanno dato alla luce un figlio, Renato.

Oggi Giulio Todrani – papà di Giorgia – sarà tra gli ospiti di Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona; chissà che non emerga qualche racconto degno di nota a proposito della liaison con la moglie Lucia Maria Lentini.

