Chi è Luisa Capaccioli, concorrente The Voice 2024/ Una vita dedicata al softball e la ‘svolta’ musicale

The Voice Senior 2024, chi è Luisa Capaccioli

La seconda puntata di The Voice Senior 2024 è stata all’insegna della musica, come ovvio che fosse, ma anche di storie degne di nota. Ha colpito quella di Luisa Capaccioli; un’intera vita dedicata allo sport ma che poi incontra la musica come “Un fulmine a ciel sereno”. La donna, prima di salire sul palco del talent, ha dunque raccontato la sua storia partendo appunto dall’attività agonistica.

“Il softball è stato la mia vita, ho concentrato tutte le mie forze in questo sport e sono felice… I miei genitori erano sportivi, anche i miei fratelli e la mia vita prendere la direzione verso l’attività fisica: softball in particolare”. Questo il racconto di Luisa Capaccioli, concorrente di The Voice Senior 2024. La cantante ha poi spiegato: “Questo sport mi ha preso tutta la vita, sono arrivata anche in Serie A e il mio ruolo era la lanciatrice”.

Luisa Capaccioli, dalla carriera nel softball al palco di The Voice Senior 2024

Le fatiche sportive hanno poi portato Luisa Capaccioli a cambiare la sua vita all’età di 56 anni. “Ho cominciato ad avere dei problemi fisici proprio a causa dello sport e mi sono cercata qualcosa di più tranquillo, a 56 anni un mio amico mi ha fatto conoscere il blues rock… Non è mai troppo tardi per iniziare a cantare”.

Luisa Capaccioli si è dunque presentata sul palco di The Voice Senior 2024 con un brano che rappresenta a pieno il genere musicale da lei rappresentato in precedenza: “Hit the road Jack”. A gran sorpresa, il pubblico si lascia andare in applausi scroscianti, seguiti dai coach che uno dopo l’altro decidono di voltarsi. Ognuno di loro cerca di convincere la concorrente ma alla fine, ‘colpa’ del colore blu, la scelta ricade su Loredana Bertè.

