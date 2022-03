Chi è Lumaca, il Cantante Mascherato 2022/ Non uno, potrebbero essere in due

Una delle maschere più buffe e simpatiche di questa edizione de Il Cantante mascherato è sicuramente Lumaca. Superata la terza puntata, il mistero sull’identità che si cela sotto il travestimento del personaggio del programma musicale di Milly Carlucci, s’infittisce nella quarta puntata di venerdì 11 marzo. Chi è il gasteropodo che si dimena con le braccine a ritmo di musica?

Per Flavio Insinna è la maschera più difficile e non ha tutti i torti perché potrebbe non essere uno, ma ben due le persone, che si nascondono sotto i suoi chili di stoffa e gommapiuma. Il piccolo indizio dato da Milly Carlucci porta infatti verso questa direzione. “Lumaca è lenta, giusto? Allora, cosa vorrà dire?” domanda la conduttrice della Rai in un video pubblicato su Instagram, che aggiunge: “che il personaggio che si nasconde dentro Lumaca, è un personaggio che canta in modo ampio-lento ecc..Oppure un personaggio velocissimo, che parla in maniera velocissima, che si muove in maniera velocissima. Chi lo può dire? Comunque ai posteri, l’ardua sentenza.” La giuria fin dalla prima punta ha avanzato diverse ipotesi, basandosi prima di tutto sulla presentazione della Lumaca, che come per gli atri personaggi è arrivata ricca di indizi, ma non così scontati.

Lumaca, chi è? Le ipotesi della giuria de Il Cantante mascherato 2022

Chi è Lumaca de Il Cantante Mascherato? Se lo chiedono i componenti della giuria, Caterina Balivo, Arsia, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, ma anche il pubblico a casa. Anche sui social dei profili ufficiali dello show, infatti nascono scambi di idee e ipotesi, sul nome o i nomi, delle persone che danno vita al personaggio. Ma per intraprendere nel verso giusto, una buona investigazione, bisogna prendere in considerazione prima di tutto la sua presentazione ufficiale: “Nella vita non ho mai sentito il bisogno di nascondermi perché sul palco solitamente ci sto con la faccia mia e rispondo di tutto quello che faccio.” dice il pupazzo con una voce imponente difficile da associare subito a qualcuno.

Non è passato inosservato l’indizio sul gruppo: “Il gruppo dei nostri eroi, complessivamente, ha venduto circa 150 milioni di dischi, ha interpretato più di 120 film, ci sono 3 vittorie di Festival di Sanremo” Finora la giuria ha già lanciato dei nomi. Nello specifico per Francesco Facchinetti si tratta di Eros Ramazzotti con sua figlia Aurora. Per qualcuno nella Lumaca sono nascosti invece Lino Banfi e sua figlia. Facile presupporre però, basandosi sul concetti di gruppi musicali, che potrebbero essere i Cugini di Campagna o i Gemelli di Guidonia.



