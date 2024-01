Chi è Luna Passos, fidanzata di Victoria De Angelis dei Maneskin/ L’ultima ‘fuga’ alle Maldive

Luna Passos e Victoria De Angelis, passione e tenerezze tra mare e relax

Cosa c’è di meglio di una vacanza alle Maldive per ricaricare le pile dopo un entusiasmante ed estenuante tour? Forse, condividerlo con la propria dolce metà. Ed è proprio quello che ha fatto Victoria De Angelis – bassista dei Maneskin – insieme alla sua fidanzata Luna Passos. Come riporta La Repubblica, la musicista e la giovane modella si stanno godendo le bellezze marittime dell’Oceano Indiano per suggellare ulteriormente il loro splendido rapporto d’amore.

Victoria De Angelis e Luna Passos sono ormai legate da diverso tempo; fin dai primi scatti e rumor il loro rapporto è sembrato tanto viscerale quanto simbiotico. Oggi, con le nuove foto che raccontano l’ultimo viaggio alle Maldive, sembra che la relazione tra la bassista dei Maneskin e la modella 23 viaggi su binari sempre più felici.

Luna Passos e Victoria De Angelis, alle Maldive tra snorkeling e scatti in topless

Come racconta La Repubblica, Victoria De Angelis e la sua fidanzata Luna Passos hanno dedicato la vacanza alle Maldive a molteplici attività. Gite in barca per godersi il tramonto, amabili feste in barca e del sano snorkeling. La condivisione di tali momenti sarà certamente servita a rendere ancora più tenero e sincero il sentimento tra le due come dimostrato dagli scatti – alcuni anche ‘hot’ – pubblicati sui social.

Victoria De Angelis si è mostrata sui social – raccontando la ‘fuga d’amore’ con la fidanzata Luna Passos – anche in topless. Chiaramente, non si percepisce dall’immagine alcun far malizioso, anzi. Ciò che colpisce è l’eleganza sempre dalla sua parte. Dunque, dai primi scatti risalenti allo scorso mese di giugno, la storia d’amore tra Victoria De Angelis e la sua fidanzata Luna Passos continua a procedere nel migliore dei modi.

