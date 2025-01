Malena, conosciuta anche come Malena La Pugliese, è nata nel 1983 in provincia di Bari. Dopo aver lavorato come agente immobiliare ed essere stata delegata nazionale dell’assemblea del Pd, Filomena Mastromarino, suo vero nome, è stata attratta dal mondo del cinema a luci rosse. Eppure Malena ha un sogno profondo: quello di avere una sua famiglia. L’attrice lo ha raccontato qualche tempo fa a Novella 2000, rivelando di sognare “un uomo autentico, semplice e senza sovrastrutture” con il quale costruire una sua famiglia, e magari avere anche dei bambini. “La maternità potrebbe essere il limite oltre il quale dire addio al set” aveva spiegato, sottolineando che avrebbe fatto un figlio solamente nel caso in cui avesse incontrato l’uomo giusto.

“Potrei lasciare il lavoro nell’hard a beneficio di una famiglia che, da buona romantica, sogno ardentemente” aveva spiegato ancora Malena. La decisione di lasciare il porno, in realtà, è arrivata qualche tempo dopo: a fine 2024, infatti, l’attrice ha raccontato di essere pronta a mettere fine alla carriera.

Malena, chi è? L’addio al porno dopo 39 film

Malena ha detto addio ai film per adulti. Dopo aver girato 39 film da protagonista, l’attrice ha spiegato di vivere quel mondo non più come un vizio bensì come “un peccato”. Per questo ha sentito di essersi ferita, di essersi fatta male come donna: si è rifugiata allora nella fede che l’ha aiutata a superare momenti difficili, compreso quello della malattia della madre. “Avevo una relazione con un uomo di cui non ero ufficialmente la donna, ero l’altra, quindi nella mia testa è scattato questo: visto che non posso essere tua sarò degli altri. Da quel momento il porno entra nella mia vita“ ha spiegato Malena a Il Giornale.

Dopo aver condotto per anni questa carriera, Malena ha scelto di allontanarsi da un mondo che le stava facendo del male in primis come donna. Non è chiaro cosa farà in futuro ma non è escluso che possa restare nell’ambito televisivo: già in passato ha partecipato a vari programmi come L’isola dei famosi. Dunque, per lei, potrebbe esserci un futuro in tv.