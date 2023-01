Marcello Brocherel, ex marito di Angela Brambati/ Lei: “Non tollero le cose sporche”

Marcello Brocherel, l’ex marito di Angela Brambati e il tradimento

Marcello Brocherel è stato il marito della cantante dei Ricchi e Poveri Angela Brambati ed è stato anche al centro del gossip per molto tempo. Marcello era un albergatore aostano, la storia d’amore e il matrimonio con Angela Brambati lo avevano portato a diventare padre del piccolo Luca nel 2976; una storia d’amore che sembrava andare a gonfie vele, poi nel 1981 alla vigilia del Festival di Sanremo, a cui i Ricchi e Poveri dovevano partecipare, è scoppiata una bomba nel mondo del gossip che ha visto come protagonisti proprio Marcello Brocherel, l’ormai ex moglie Angela Brambati e l’amica di Angela, non che ex componente dei Ricchi e Poveri: Marina Occhiena.

Quel giorno Angela scoprì il tradimento del marito con Marina Occhiena e quest’ultima venne immediatamente cacciata dai Ricchi e Poveri. Una storia che interessò moltissimo gli italiani e che li lasciò senza parole. Le prime dichiarazioni di Angela Brambati in merito all’accaduto furono: “Li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto! Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Io non tollero le cose sporche“.

Marcello Brocherel, la causa delle fratture dei Ricchi e Poveri

Dopo le voci in merito al tradimento di Marcello Brocherel, Marina Occhiena ex cantante dei Ricchi e poveri dichiarò: “Tra me me Marcellino c’è stata solo una simpatia. Non mi sognerei mai di portar via l’uomo a un’amica” ma queste parole dopo le dichiarazioni certe della Brambati non furono credibili. Sicuramente dopo quell’avvenimento Marcello Brocherel lasciò un segno decisivo nella vita di Angela Brambati, che ad oggi non ha mai dichiarato di avere un nuovo compagno e non ha altri figli a parte Luca.

Oltre alla Brambati, Brocherel fu anche la causa per cui Marina Occhiena venne esclusa dai Ricchi e Poveri e se questo può sembrare un fatto ormai “lontano”, sappiate che i dissapori tra Angela Brambati e Marina Occhiena non si sono ancora placati. Nel 2022 a causa del triste lutto dell’ex cantante dei Ricchi e Poveri: Franco Gatti, Angela e Marina si sono incontrate durante i funerali, pare che quest’ultima volesse conservare un posto in prima fila per la Brambati, in nome della loro vecchia amicizia e del quartetto di cui entrambe facevano parte, ma Angela Brambati non si è seduta accanto a lei e non le ha rivolto la parola. Indubbiamente Marcello Brocherel oltre ad essere stato l’ex marito della cantante dei Ricchi e Poveri è stato anche un elemento di divisione per l’intero gruppo.

