Chi è Marco Bassetti, marito di Stefania Craxi? Questo pomeriggio nel salotto televisivo di Silvia Toffanin sarà ospite proprio la 64enne figlia di Bettino e oggi nota per la sua carriera politica sulle orme del padre: nel corso dell’intervista che la sorella di Bobo Craxi concederà infatti nell’appuntamento di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere, non solo verrà presentato al pubblico del talk show “All’ombra della storia – La mia vita tra politica e affetti”, il volume autobiografico sullo statista ed ex leader del PSI scomparso nel 2000, ma la diretta interessata potrebbe parlare pure del suo privato e del compagno da cui ha avuto due dei tre figli (ovvero Anita e Benedetta Bassetti, oltre a Federico Neri). Vediamo dunque chi è Marco Bassetti, marito di Stefania Craxi, e cosa sappiamo della loro relazione.

Per raccontare chi è Marco Bassetti, marito di Stefania Craxi, dobbiamo dare conto brevemente della vita sentimentale della primogenita dell’ex Presidente del Consiglio: infatti la 64enne senatrice oggi eletta tra le fila di Forza Italia si è sposata due volte; dal primo matrimonio con l’imprenditore Renato Neri era nato il suo primo figlio, Federico (dato alla luce nel 1987), mentre è dalla successiva relazione con Marco Bassetti, nome molto noto nell’ambito dello showbiz e della produzione televisiva, che sono arrivate poi le due figlie più piccole di casa Craxi, vale a dire Benedetta e Anita, classe 1991. Per quanto riguarda proprio Bassetti, anche se non ama molto i riflettori e il suo è un ruolo ‘dietro le quinte’, rappresenta unanimemente una delle figure più importanti del piccolo schermo degli ultimi anni.

STEFANIA CRAXI, INCIDENTE IN YACHT COL MARITO: LE FIAMME E…

Nato nel 1957 in quel di Varese e oggi 67enne, possiamo scoprire chi è Marco Bassetti, marito di Stefania Craxi, parlando proprio della sua influenza sul medium televisivo: CEO di Banijay Entertainment, multinazionale di spicco nella produzione e distribuzione di format per la tv, Bassetti aveva cominciato la sua carriera come produttore esecutivo per Rete4 dell’allora gruppo Mondadori; successivo è il suo passaggio in Mediaset fondando una compagnia tutta sua anche se molti ricordano soprattutto il suo ruolo nel fondare Endemol, e per questo motivo viene considerato uno dei ‘papà’ del “Grande Fratello” versione italiana. Va ricordato che il diretto interessato, dopo essere diventato presidente di Endemol, ha avuto altre esperienze imprenditoriali prima del suo ritorno; nel 2012 inoltre ha fondato Ambra Multimedia.

Nel nostro racconto di chi è Marco Bassetti, marito di Stefania Craxi, non si può omette inoltre che il prestigioso magazine ‘Variety’ gli ha pure dedicato un articolo nella sua sezione Top500 degli ‘Entertainment Business Leaders’ e confermando come il compagno della Craxi sia una delle figure più stimate e innovative del settore, avendo inoltre partecipato nel corso degli anni pure ad altre iniziative in altri campi (dal digitale al gaming, passando per e-commerce e green economy). A tal proposito non va dimenticato che proprio la figlia di Craxi, prima di intraprendere la carriera politica, aveva non solo lavorato per Canale 5, ma è stata anche segretaria di produzione e aveva fondato una piccola società tutta sua che in seguito sarebbe diventata Aran, confluita infine proprio in Endemol. Se nel loro privato Bassetti e la Craxi sono molto riservati, possiamo citare una recente disavventura che li ha coinvolti quest’estate: il loro yacht è andato a fuoco nei pressi dell’Isola d’Elba ma per fortuna i due, a bordo dell’imbarcazione, ne sono usciti illesi grazie anche al salvataggio di una motovedetta della guardia costiera locale.