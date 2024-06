Stefania Craxi, brucia lo yacht all’Isola d’Elba/ Lei e il marito Marco Bassetti in salvo su una zattera…

Lo yacht con a bordo Stefania Craxi e il marito Marco Bassetti, è andato a fuoco nell’Isola d’Elba, completamente distrutto. Come riferito dal sito de Il Messaggero, l’emergenza è scattata alle ore 13:30 di ieri, giovedì 13 giugno, presso il mar Tirreno, dove appunto l’imbarcazione della lunghezza di 22 metri, ha iniziato a prendere fuoco. A bordo vi erano la parlamentare di Forza Italia, 64 anni, e il suo marito, il 66enne imprenditore nel mondo televisivo, CEO di Banijay Entertainment e fondatore di Endemol Italia. Nel giro di pochi minuti sono intervenuti gli uomini della guardia costiera che hanno salvato i due a bordo, rinvenuti decisamente in stato di choc per quanto stesse accadendo.

L’allarme, come spiega ancora il quotidiano online, è scattato attorno a mezzogiorno di ieri presso la sala operativa di Porto Ferraio, all’isola d’Elba. La coppia e il comandante dell’imbarcazione non hanno abbandonato fino all’ultimo lo yacht nonostante fosse in fiamme ma ad un certo punto sono stati costretti a buttarsi in mare, dove sono stati recuperati dalla motovedetta della guardia costiera e poi portati a Marina di Campo dove sono stati in seguito visitati dai medici che li hanno presi in carico, assicurandosi che stessero bene.

STEFANIA CRAXI, BRUCIA LO YACHT ALL’ISOLA D’ELBA: A BORDO ANCHE IL MARITO MARCO BASSETTI

Secondo quanto emerso sembra che Stefania Craxi e il marito, oltre al comandante, si siano messi in salvo su una zattera presente sullo yacht. Stando ad una prima ricostruzione si sarebbe verificato un improvviso incendio durante la navigazione, anche se al momento non è ben chiaro cosa sia accaduto.

Sulla zona sono confluiti nel giro di breve diversi mezzi, fra cui una nave della Marina militare e un elicottero con base a Sarzana, inviato in particolare per monitorare la zona dal punto di vista dell’impatto ambientale dopo l’affondamento. Stando a quanto scrive quinewselba.it, non sono state individuate possibili implicazioni dal punto di vista dell’inquinamento. In ogni caso sulla vicenda è stata aperta una indagine per cercare di fare chiarezza.

