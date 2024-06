Marco Bassetti, chi è il marito di Stefania Craxi/ CEO di Banijay Entertainment e influente imprenditore

Chi è Marco Bassetti, l’imprenditore coinvolto in un incidente in mare con la moglie Stefania Craxi

Marco Bassetti è un grande imprenditore italiano nonché marito di Stefania Craxi, ed è finito nelle ultime ore nel mirino dei media per un incidente che lo ha visto protagonista in mare proprio insieme alla moglie. Marco Bassetti e sua moglie, che è la figlia di Bettino Craxi, hanno avuto due figlie Benedetta e Anita, ma sono entrambi molto riservati quando si tratta della loro vita privata. Bassetti ha 62 anni ed è un imprenditore noto in tutto il mondo nonché tra i più influenti in Italia: è, infatti, il CEO di Banijay Entertainment, la società dietro alcune delle produzioni televisive italiane più famose.

Il lavoro di Marco Bassetti è stato anche premiato da Variety, celebre media americano che ha inserito il produttore nella classifica Variety500, ovvero tra le 500 persone più influenti dell’industria dello spettacolo al mondo.

La carriera di Marco Bassetti

Prima di arrivare alla fondazione di Banijay Entertainment, Marco Bassetti ha lavorato come produttore esecutivo per Rete4 e, più in generale, per Mediaset. Ha successivamente fondati le società di produzione “La Italiana Produzioni” e “Aran”. Ha successivamente assunto il ruolo di CEO della Joint Venture con il gruppo australiano Grundy (Freemantle TV Italy), che ha mantenuto dal 1994 al 1997, poi in questo stesso anno ha deciso di fondare Endemol Italia, casa che ha prodotto programmi come il Grande Fratello e Chi vuol essere Milionario.

Alla Endemol lavora nel ruolo di Managing Director nonché Presidente della società e ci rimane per alcuni anni, rivestendo sempre incarichi di un certo peso, questo fino ad aprile del 2012. Pochi mesi dopo fonda Ambra Multimedia, e un anno dopo il gruppo Banijay lo nomina Group CEO.











