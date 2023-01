Chi è Marta Flavi? Ex moglie di Maurizio Costanzo/ “Lui è felice con Maria e io…”

Chi è Marta Flavi?

Maurizio Costanzo, noto conduttore televisivo e giornalista ha avuto molte storie d’amore e diversi matrimoni ma è stato spesso centrale nel mondo del gossip soprattutto per il matrimonio con Marta Flavi, la donna che ha lasciato per la conduttrice televisiva Maria de Filippi. Maurizio Costanzo si sposò per la prima volta nel 1963 a soli 25 anni con Lori Sammartino, una donna che aveva ben 14 anni più di lui ma che il giornalista amava moltissimo. Dopo il matrimonio con Lori, terminato negli anni ’70, Maurizio ha sposato Flaminia Morandi e insieme a lei è diventato padre di Camilla e Saverio.

Al termine del matrimonio con Flaminia, Maurizio si innamora di Marta Flavi , nel 1989 la sposa ma il loro matrimonio dura solo un anno. Classe 1951, Marta Flavi ha avuto una grande carriera nel mondo dello spettacolo nei primi anni ’90, grazie alla conduzione televisiva del talk show “Agenzia matrimoniale” su Canale 5 e poi nel 2022, dopo una pausa dalla televisione, ha partecipato a Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci, ed è stata eliminata alla seconda puntata del programma destando una polemica sul web.

Marta Flavi, la polemica di Ballando con le Stelle e le dichiarazioni su Maria De Filippi

Come preannunciato, la partecipazione di Marta Flavi a Ballando con le Stelle 2022 aveva creato una polemica sul web ma perché? Si da il caso che il programma di Milly Carlucci andasse in onda nella stessa fascia oraria di uno dei programmi di Maria de Filippi, la donna di cui Maurizio Costanzo si è innamorato dopo la relazione con Marta Flavi e che, secondo alcuni rumors, in passato sarebbe stata proprio la causa della rottura tra Costanzo e Marta Flavi. Invitare l’ex moglie di Maurizio Costanzo a Ballando con le Stelle, sarebbe stata secondo il web una mossa strategica di Milly Carlucci, che però al settimanale Di Più aveva dichiarato: “Non mi fate ridere, questo no. Marta Flavi è una concorrente speciale. Ha una grazia e un’eleganza innata, incredibile. D’altri tempi”.

Anni dopo il divorzio tra lei e Maurizio, Marta Flavi aveva rilasciato una dichiarazione su di lui e sull’iconica moglie Maria De Filippi: “Lui è felice con Maria e io sono molto felice con il mio nuovo amore. Nei suoi confronti ho solo bei ricordi, è una persona a cui sono legata, poi fortunatamente abbiamo preso strade differenti. Se non mi ricordasse qualcuno che mi sono sposata Maurizio io non me lo ricorderei, sono passati secoli”.











