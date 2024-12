Martina De Ioannon, chi è la tronista di Uomini e Donne prossima alla scelta

Martina De Ioannon sta per fare la sua scelta a Uomini e Donne. Nata a Roma nel 1998, la ragazza ha 26 anni e lavora nel popolare ristorante dei suoi genitori, Da Dante, spesso frequentato anche da personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Martina si fa conoscere dal pubblico televisivo durante la sua avventura a Temptation Island 2024, nell’edizione estiva, quando partecipa col fidanzato Raul Dumitras. Il loro è un percorso complicato, durante il quale Martina inizia a manifestare un interesse per il tentatore Carlo Marini.

A Temptation, Martina comprende che la storia con Raul è ormai finita, non provando più quell’amore forte nei suoi confronti. Così il loro percorso si conclude con una rottura e la decisione, da parte della ragazza, di uscire dal programma da sola. Eppure, fuori Martina De Ioannon inizia a frequentare proprio Carlo Marini, anche se non nasce alcuna relazione. “Non eravamo compatibili”, dirà poi la ragazza.

Martina De Ioannon tra Ciro e Gianmarco: scelta annunciata a Uomini e Donne

Solo poco tempo dopo, Martina ha fatto il suo arrivo nello studio di Uomini e Donne e non per un confronto col suo ex fidanzato dopo Temptation Island, come accade dopo la fine dello show, ma perché scelta come nuova tronista. Così è iniziato il suo percorso tra esterne, liti, incomprensioni e nuove conoscenze, che l’ha portata a creare rapporti molto intensi con due ragazzi in particolare: Ciro e Gianmarco. È tra loro, infatti, la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne: nel corso dell’ultima registrazione, la 26enne ha ammesso di voler continuare a conoscere solo loro due, perché è tra loro la sua scelta.