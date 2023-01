Martina Difonte, chi è la fidanzata di Clementino?/ Lei: “Mamma, papà…mi sposo!”

Chi è Martina Difonte? La carriera e il singolo con Clementino

Martina Difonte è la fidanzata del rapper Clementino, che a breve, reduce dei suoi 40 anni, tornerà su Rai1 con la nuova stagione di The Voice Senior. Martina è una cantante e attrice pugliese ed ha una grande passione per l’arte in tutte le sue forme. Ha iniziato a cantare da piccola con il coro della parrocchia e poi i suoi interessi si sono spostati sul mondo della danza, che Martina conosce molto bene avendo studiato per anni: flamenco, hip hop, tango, danza classica e danza contemporanea.

Un’artista a tutto tondo che ha approfittato delle sue passioni per intraprendere anche un corso di studi universitario in Lettere e Filosofia. Le sue passioni l’hanno portata anche a intraprendere un percorso nel mondo dello spettacolo lavorando sia in teatro in alcuni spettacoli: Donne, Multitud, Il berretto a sonagli e Fiori d’arancio, sia nel mondo del cinema entrando a far parte del cast di Marco Pollini nel film “La grande guerra del Salento” e in altri film. Su Instagram Martina ha ben 102mila follower e questi sono cresciuti soprattutto dopo la sua collaborazione col fidanzato Clementino nel singolo “Luna piena”.

Martina Difonte e la storia d’amore con Clementino

La storia d’amore tra Martina Difonte e Clementino è nata pochi anni fa, i due si erano conosciuti grazie al loro lavoro nel mondo dello spettacolo, al festival del cinema e a raccontare del loro primo incontro fu proprio Clementino: “Sono felicemente fidanzato con Martina, una splendida ragazza. Il maestro Wad mi ha portato fortuna. Eravamo a San Vito Lo Capo, al festival del cinema. Ero in diretta con Wad per questo programma. A un certo punto, tra una domanda e l’altra, conosco Martina. Da lì quindi abbiamo iniziato a parlare”.

La loro storia d’amore è solida e importante, al punto tale che Clementino aveva dichiarato: “E’ il mio sogno. Sono entrato in questa nuova fase della mia vita e vorrei metter su famiglia e avere un figlio o forse più figli. Insomma, mi sento pronto a sperimentare questa cosa che io ritengo bellissima, della genitorialità”. Il 2 gennaio Martina, all’interno del suo profilo Instagram ha postato una foto scrivendo: “Mamma, papà, è arrivato il momento di dirvelo…io mi sposo!” eppure lo sposo non sembra essere Clementino! Pare che la giovane attrice sarà la protagonista di uno spettacolo teatrale intitolato “Il padre della sposa” ma riguardo la sua vita privata, lei e il fidanzato sembrano molto concentrati sulla carriera e questo non sembra il momento adatto per parlare di matrimonio o figli.











