Matilde Brandi, sorpresa del fidanzato all’Isola/ Poi la proposta a Vladimir: “Ti voglio testimone di nozze!”

Matilde Brandi in studio all’Isola dei Famosi 2024: la sorpresa del fidanzato

Nella finalissima dell’Isola dei Famosi 2024 c’è spazio anche per una bellissima sorpresa per Matilde Brandi, eliminata nella scorsa puntata e che questa sera fa il suo ingresso in studio. Elegante in un lungo vestito blu, la showgirl ha fatto la scalinata accolta dagli applausi e dai cori del pubblico in studio, per poi avvicinarsi a Vladimir Luxuria e salutare conduttrice e opinionisti. Ma il colpo di scena arriva con l’ingresso del fidanzato Francesco Tafanelli, che la coglie di sorpresa con un mazzo di meravigliose rose rosse.

L’ex naufraga rimane meravigliata dall’incontro e dal gesto di galanteria e la coppia si scambia un bacio in diretta. “Ma vi siete messi d’accordo?“, chiede la Brandi, con Vladimir Luxuria che risponde ironica: “No, è stato un caso!“. La conduttrice, a seguire, approfondisce il capitolo matrimonio e domanda incuriosita alla coppia: “Domanda: quando? Vogliamo la data!“.

Matilde Brandi, la proposta a Vladimir Luxuria: “Ti voglio come testimone di nozze!“

Matilde Brandi e il fidanzato Francesco Tafanelli non hanno mai nascosto il desiderio di convolare a nozze, coronando il proprio sogno d’amore con il matrimonio. L’ipotesi ha accelerato i tempi in seguito alla bellissima sorpresa che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2024 ha ricevuto nella scorsa puntata, quando Manila Nazzaro è sbarcata in Honduras e ha rivissuto con l’amica i magici momenti del suo recente matrimonio con Stefano Oradei.

Francesco Tafanelli, di fronte alla domanda di Vladimir Luxuria sulla data delle loro nozze, frena e spiega di voler ottenere prima il consenso di Aurora e Sofia, le figlie della Brandi avute dalla precedente relazione: “Sulla data devo essere chiaro. Questa è una storia importante dove io devo passare per 3 step: uno mi sembra che sia già apposto, poi ci sono Aurora e Sofia. Quindi, quando avrò il consenso di tutti, lo faremo“. La conduttrice a quel punto domanda: “Non vi chiedo la data, ma almeno la stagione!“, senza però ricevere risposta. In compenso, però, la Brandi le fa una proposta importante: “Ti voglio come testimone di nozze!“. La conduttrice dell’Isola dei Famosi 2024 sarà davvero al suo fianco nel giorno del matrimonio?

