Un nuovo appuntamento con Temptation Island 2024 si avvicina e per la gioia degli appassionati ricostruiamo il percorso di una delle possibili protagoniste della puntata di questa sera, 8 ottobre 2024. Stiamo parlando di Michelle Canario, tentatrice di Michele; un approccio che per ora sembra ‘gelido’, tanto che la fidanzata Millie è sembrata quasi infastidita dalla diligenza di Michele. Dal canto suo, la tentatrice ha forse sbagliato approccio: offrirsi come spalla su cui piangere o valvola di sfogo è probabilmente tra le peggiori delle tattiche.

Rispetto alle prime uscite, Michelle Canario – tentatrice di Michele a Temptation Island 2024 – sembra dunque estemporanea, quasi inadatta al ruolo di tentatrice. Complice forse la giovane età, la prima esperienza sotto i riflettori; fattori che lasciano l’impressione che anche l’interesse nei confronti di Michele sia per lo più forzato e dovuto proprio al ruolo che ricopre nel reality. L’unico fattore che emerge è forse la sua capacità di dedicarsi all’ascolto, più un supporto morale che una tentazione sentimentale.

Michelle Canario, tentatrice di Michele a Temptation Island 2024: la ‘regola dell’amico’ vale anche al contrario…

Il percorso di Michelle Canario, tentatrice di Michele a Temptation Island 2024 è forse difficile da commentare in maniera definita e lineare. La giovane ha sondato il terreno con altri protagonisti prima di avvicinarsi in maniera più intensa a Michele, fidanzato di Millie. Ma anche tale vicinanza non sembra particolarmente ‘reale’. L’intesa c’è, la simpatia anche; i dubbi nascono dal ragazzo che piuttosto che stare al gioco sembra piuttosto reagire di conseguenza ai comportamenti della fidanzata.

Ne consegue uno ‘stare al gioco’ da parte di Michelle Canario – tentatrice di Michele a Temptation Island 2024 – più che cercare di instaurare un rapporto che possa avere un prosieguo anche dopo il reality. Anche dal web i commenti sono sporadici rispetto al suo percorso e alla vicinanza al single, a dimostrazione di una generale percezione ‘superficiale’ della vicinanza tra i due. Michele spende il tempo a sfogarsi e, soprattutto nell’ultima puntata, le frasi più incisive di Michelle Canario – tentatrice di Temptation Island 2024 – non sembrano aver raggiunto il bersaglio. Una canzone celebre di Max Pezzali recita: “La regola dell’amico non sbaglia mai, se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente…”, Michelle Canario dimostra forse come tale concetto possa valere anche a parti invertite.