Millie e Michele: un nuovo video a Temptation Island 2024 settembre

La coppia di Temptation Island 2024 settembre formata da Millie e Michele è sempre più in bilico a causa dell’atteggiamento di lei che, a detta del fidanzato, sarebbe poco rispettoso e poco consono per una ragazza fidanzata. Michele è convinto che la fidanzata sia troppo esuberante e abbia atteggiamenti con gli altri ragazzi tipici di una ragazza single. Millie, però, è sicura di comportarsi bene e di divertirsi semplicemente in compagnia delle amiche senza mancarle di rispetto. Nel corso della puntata in onda questa sera del programma di canale 5, però, un video, metterò in dubbio le poche certezze di Michele.

Dalle poche anticipazioni che ha fatto trapelare il fidanzato, il video di Millie in compagnia del tentatore Alex manderà su tutte le furie Michele la cui reazione potrebbe portare ad un finale inaspettato per la coppia che sembra sempre più vicina all’addio.

Millie e Michele: lui chiede il falò di confronto immediato a Temptation Island 2024 settembre?

Momenti difficili per Michele nella nuova puntata di Temptation Island 2024 settembre che sarà richiamato nel pinnettu per vedere un nuovo video della fidanzata Millie che, oltre a lasciarsi andare a complimenti per il single Alex, si divertirà in suo compagnia non rifiutando il contatto fisico come un abbraccio.

Di fronte a tale immagini, Michele lascerà il pinnettu in preda alla rabbia e, solo nel villaggio, comincerà a scaricare la sua ira dando pugni ai vari oggetti. Michele, inoltre, potrebbe anche decidere di chiedere il falò immediato. “Uno dei vostri fidanzati ha chiesto il falò di confronto”, le parole di Filippo con cui si conclude il video spoiler. Sarà Michele a chiederlo?

Millie e Michele: dove siamo rimasti a Temptation Island 2024 settembre

Nel corso della scorsa puntata, Millie si è concessa un’esterna romantica con il tentatore Alex provando vestiti ma anche fragranze profumate. «L’esterna è una mancanza di rispetto per me perché io non sono venuto qui per cercare una fidanzata. Tutti i dubbi che avevo si stanno rivelando fondati», le parole di Michele. «L’ho vista trattenuta, avrebbe voluto fare di più ma non l’ha fatto. Io ho messo al posto suo Michelle, dicendole che non sto cercando una fidanzata. Millie non ha fatto lo stesso con Alex, si imbarazza», ha aggiunto ancora.

Millie, invece, si difende spiegando di mostrarsi per quella che è realmente contrariamente al fidanzato che starebbe mostrando una parte che non esiste: «Io so che lui si trattiene per le telecamere. Lui è un traditore, mi tratta male, non si sta mostrando per quello che è. A casa non ride mai, qui ride sempre, sta recitando».

