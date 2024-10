Una nuova puntata di Temptation Island 2024 si avvicina e potrebbe risultare spartiacque rispetto a quanto già visto nei precedenti appuntamenti. Il focus è sulle coppie ancora nel programma con lo ‘spettro’ delle tentazioni che potrebbe ancora riservare sorprese. Un focus diverso non può che ricadere su Michelle Canario, tentatrice di Michele a Temptation Island 2024. Quest’ultimo ha scelto di partecipare al programma con la fidanzata Millie e, dopo aver osservato momenti non proprio positivi con protagonista la ragazza, sembra aver iniziato anche lui a coltivare una particolare simpatia con la tentatrice Michelle Canario.

Chi è Alex Sartirana tentatore di Millie a Temptation island 2024/ “Quando sono in sintonia con una persona…”

Ma chi è Michelle Canario, tentatrice di Michele a Temptation Island 2024? Conosciamo meglio la più giovane delle single nel cast del reality: 20 anni, originaria di Lodi e a quanto pare già molto determinata a dispetto del valore anagrafico. Nella quotidianità – come racconta Il Riformista – si divide tra l’attività presso un centro estetico e il mestiere dei genitori che gestiscono una pasticceria. La mamma la definisce: “Una crocerossina… Odio il fatto che alcune persone possano rimanere escluse e per questo mi piace fare gruppo”.

Alfonso e Federica, è crisi per la coppia di Temptation Island 2024 settembre?/ L'ombra del falò di confronto

Michelle Canario, la tentatrice di Temptation Island 2024 vicina a Michele: web dubbioso…

Ma come procede invece il rapporto tra Michelle Canario – tentatrice di Temptation Island 2024 – e Michele? Come anticipato, il ragazzo ha trascorso buona parte della trasmissione ad osservare le gesta della fidanzata, Millie. Dall’ultima puntata abbia però osservato un cambiamento piuttosto radicale; il giovane ha infatti iniziato a recuperare il tempo perduto sfruttando proprio l’intesa con la tentatrice Michelle Canario.

Per qualcuno sul web: “Si starebbe calando nella parte”, per altri: “Non le interessa davvero”. Questi alcuni pensieri estrapolati dal web a proposito della vicinanza tra Michelle Canario – tentatrice di Temptation Island 2024 – e Michele, fidanzato di Millie. La giovane starà davvero fingendo interesse? L’impressione è che la single non ami i filtri e sia anche particolarmente predisposta all’empatia; fattori che poco si coniugano con la finzione. Chissà che proprio nella puntata di questa sera di Temptation Island 2024 emerga una vicinanza ancora più intensa tra Michelle Canario e Michele.

Chi è Alfred Ekhator, fidanzato di Anna a Temptation Island 2024/ "Schifo, senza limite": piovono critiche!