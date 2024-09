Millie e Michele, coppia Temptation Island 2024: caratteri differenti al centro della crisi

Millie Moi e Michele Varriale sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2024, che torna in onda questa sera con la terza puntata. A che punto è il loro percorso nel villaggio dei sentimenti di Canale 5 e quali sono le prospettive future legate alla loro storia d’amore? La coppia ha deciso di partecipare per mettere alla prova la loro relazione, minata da inconciliabilità caratteriale che li porta spesso a battibeccare: lei è molto estroversa, lui soffre di gelosia nei suoi confronti e mal tollera alcuni suoi comportamenti che non considera consoni ad una ragazza fidanzata.

A minare le certezze di Michele è anche il passato sentimentale di Millie, che prima di conoscerlo ha avuto una frequentazione con un suo amico; un aspetto che, oltre alla sua gelosia, rischia seriamente di bloccare i sentimenti che il ragazzo nutre per la sua fidanzata, della quale ha ammesso di non riuscire ancora a fidarsi completamente.

Millie e Michele a Temptation Island 2024: lei vicina al single Alex, lui perde fiducia

Millie Moi e Michele Varriale a Temptation Island 2024 sono stati tra i protagonisti della seconda puntata, andata in onda la scorsa settimana. In quell’occasione, il fidanzato ha preso visione di alcuni filmati che immortalano la ragazza nel suo villaggio accanto a diversi tentatori. Spesso si è lamentata della crisi del loro rapporto, spiegando di essere rinata in questa esperienza tv: “Io come ho riso in questi giorni non ho mai riso. Non sono mai stata così allegra“. In particolare, Millie si è avvicinata molto al single Alex al quale ha confidato altri aspetti negativi del rapporto con Michele e differenti prospettive future di vita: “Lui ha un caratteraccio e a me crea problemi. E poi io voglio una famiglia, dei figli…”.

Michele, dal canto suo, è rimasto deluso e amareggiato e si è posto una domanda di fronte ai filmati visionati: “Se tu mi porti qua dicendo di darmi dimostrazione che mi posso fidare e poi ti comporti così ti contraddici da sola”. La coppia, dunque, vive un momento di forte crisi e la loro inconciliabilità caratteriale potrebbe seriamente compromettere la loro relazione, che ora sembra più che mai destinata al tramonto anziché ad una rinascita: come finirà tra i due?