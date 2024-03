Chi è Milo Brunetti, fidanzato Francesca Fialdini?/ La conduttrice: “Per ora non mi vedo sposata…”

Milo Brunetti, chi è il ‘presunto’ fidanzato di Francesca Fialdini

Alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e del contesto televisivo sono molto attenti nel tutelare la propria vita privata, ignorando le ingerenze mediatiche e le indiscrezioni di gossip. Un esempio è rappresentato da Francesca Fialdini; presenza fissa sul piccolo schermo e da anni impegnata nel salotto domenicale de “Da noi a ruota libera”. Nel merito della sua vita sentimentale, nel tempo sono emerse voci e indiscrezioni ma la conduttrice ha quasi sempre glissato o risposto con parole sibilline.

A proposito dei rumor di cronaca rosa che riguardano Francesca Fialdini, il più ricorrenti sono riferiti a Milo Brunetti, personalità che pare non appartenga al mondo dello spettacolo. La conduttrice non ha mai parlato in maniera diretta della sua dolce metà, evitando quindi di menzionare il nome. Come riporta Libero, in un’intervista del 2017 per il settimanale Confidenze, la conduttrice confermò di essere impegnata.

“Sono legata a un uomo da quattro anni, però non so dire se sono fidanzata. Lui mi dà serenità perché sa rispettare i miei tempi, non ha pretese, mi accetta come sono con tutti i miei dubbi, i miei grovigli e la mia fatica a fare un passo in più”. Queste le parole di Francesca Fialdini nell’intervista per il magazine nel 2017. La persona in questo, almeno secondo i rumor di gossip, sarebbe proprio Milo Brunetti.

La presunta storia tra Francesca Fialdini e Milo Brunetti – sempre secondo indizi e rumor – sarebbe però giunta al termine intorno al 2022. In un’intervista recente rilasciata al settimanale Oggi, la conduttrice ha infatti affermato: “Se sono fidanzata? I fidanzati sono come la luna, a volte ci sono, a volte scompaiono. Per ora non mi vedo sposata”.

