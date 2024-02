Francesca Fialdini sta male a Da noi a ruota libera: “Non posso muovermi”/ “Ho la parte sinistra bloccata”

Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini infortunata: che cosa l’è successo

Problema in diretta per Francesca Fialdini, la conduttrice toscana ha aperto la puntata di oggi, 25 febbraio 2024, di Da noi a ruota libera rivelando di non essere in perfetta forma: “Sono tutta bloccata e quindi girerete voi la ruota anche per me.” A rivelare che cos’è successo a Francesca Fialdini ci ha pensato successivamente una degli ospiti del suo talk, Alba Parietti, che ha spiegato che Francesca Fialdini ha avuto uno strappo.

Nel dettaglio, infatti, Alba Parietti notando le difficoltà di movimento di Francesca Fialdini ha spiegato: “In televisione non si può mai dire niente ma posso dire che hai avuto uno strappo? Ti servirebbe un massaggio” La conduttrice di Da noi a ruota libera, con il sorriso sulle labbra, ha immediatamente cambiato discorso: “Sono bloccata con il collo ho tutta la parte sinistra bloccata, ma andiamo avanti.” Insomma non è stata una puntata facile per Francesca Fialdini che è rimasta seduta e fissa tutto il tempo della trasmissione ma ha continuato a condurre con grande professionalità.

Francesca Fialdini sta male a Da noi a ruota libera: “Chiedo scusa ma oggi sembro una vecchietta”

E subito dopo durante l’ingresso di Giacomo Giorgi, altro ospite della puntata di oggi di Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini, che si è alzata a fatica e non ha potuto abbracciare il suo ospite si è scusata: “Ti chiedo scusa se non ti ho accolta come vorrei ma oggi sono un po’ una vecchietta.” Aldilà del problema di salute, per fortuna non grave, la puntata di oggi del talk di Rai1 è stata contraddistinta da grandi ospiti.

Sono intervenuti, infatti, Alba Parietti e Valeria Marini, che hanno smentito la lite a Tale e Quale Sanremo 2024 sostenuta ed ingigantita anche da Gabriele Cirilli. E poi il nastro nascente delle fiction italiane protagonista di Mare Fuori e Doc 3 Nelle tue mani Giacomo Giorgi e la conduttrice di UnoMattina Daniela Ferolla alla guida della trasmissione mattutine con Massimiliano Ossini.

