Mimì Caruso è sicuramente una delle concorrenti di X Factor 2024 che ha fatto più parlare di sé, raccogliendo il consenso unanime di pubblico e giudici. Sarà parte della squadra di Manuel Agnelli e si esibirà nel Live Show in partenza su Sky e in streaming su NOW, giovedì 24 ottobre.

Mimì Caruso, chi è? Una brianzola che arriva dal Mali

Originaria della provincia di Monza e Brianza, nonostante la sua incredibile voce, Mimì ha solo 17 anni. La giovane artista è stata adottata in Mali quando era appena una neonata, e da quel momento è cresciuta ascoltando musica jazz e soul sotto l’influenza di sua madre, una talentuosa musicista. Mimì ha le idee molto chiare, infatti nell’intervista che ha rilasciato proprio al programma, ha dichiarato di avere un unico obiettivo “essere fiera di se stessa in ogni esibizione”.

Già dalla prima audizione, Mimì Caruso era riuscita a conquistare i 4 giudici di X Factor 2024 con una splendida e toccante interpretazione di Figures di Jessie Reyez. In particolare, Manuel Agnelli si era mostrato inaspettatamente commosso e colpito, tanto da decidere di assegnarle il suo X Pass, permettendole di accedere direttamente ai Bootcamp. Questo, però, è stato solo il primo passo di un viaggio che finora si è rivelato davvero brillante, tanto che sui social il pubblico l’ha già eletta come una delle possibili vincitrici di questa edizione di X Factor.

Ai Bootcamp Mimì ha fatto il suo ritorno con un altro grande brano, Godspeed di James Blake; la giovane ha incantato avversari e giudici, lasciandoli senza parole. Giorgia ha definito la sua esibizione “da brividi”, mentre Achille Lauro guardandola non è riuscito a trattenersi dall’esclamare “mostruosa!”. Al termine della sua esibizione ad X Factori 2024, una fantastica standing ovation del pubblico e, ovviamente, Manuel Agnelli non ha avuto dubbi: sedia immediata. La sua esibizione è stata particolarmente apprezzata per la sua incredibile intensità, e per la sensibilità artistica e personale della ragazza nonostante la sua giovane età, tanto da guadagnare i complimenti di Manuel Agnelli.

La conferma di Mimì Caruso agli Home Visit di X Factor 2024 e i dubbi di Manuel Agnelli

Ancora una volta Mimì si è rivelata un’artista di alto livello, riuscendo a passare alla fase successiva degli Home Visit come una delle concorrenti favorite del programma. La scorsa settimana abbiamo potuto assistere alla fase finale prima della puntata live, durante la quale Mimì Caruso è riuscita ad impressionare ancora una volta Manuel Agnelli con una magistrale interpretazione di Earfquake di Tyler, the Creator.

Sensibilità, voce avvolgente e elevate capacità comunicative, sono solo alcune delle qualità della cantante che il giudice ha evidenziato ancora una volta, permettendole di confermarsi ufficialmente per i Live Show di X Factor 2024. L’unico punto interrogativo di Manuel consiste nel fatto che la ragazza non ha ancora un’identità musicale definita, dovuta certamente alla sua giovane età. Riuscità il giudice a tirar fuori la personalità di Mimì?