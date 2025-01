Mirko Gancitano, chi è e carriera del videomaker: gli studi a Milano

Il suo nome è ora indissolubilmente legato a quello della moglie Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, con la quale si è sposata lo scorso anno e dal cui amore è nato il figlio Noah. Ma, oltre alla vita privata ben nota al pubblico televisivo, Mirko Gancitano vanta anche una ricca carriera professionale che l’ha visto spaziare in numerosi ambiti, incluso quello televisivo. Ma che cosa sappiamo di lui?

Nato a Mazara del Vallo nel 1991, legatissimo alla sua amata Sicilia, Mirko Gancitano si è diplomato e successivamente ha intrapreso un percorso di studi universitari presso la IULM, ateneo milanese dove ha studiato Televisione e Cross Media, specializzandosi in regia, nell’ambito del video editing. Laureato in comunicazione, media e pubblicità, è diventato un affermato videomaker, debuttando anche sul piccolo e grande schermo.

Mirko Gancitano tra cinema, tv e vita privata al fianco di Guenda Goria

Mirko Gancitano, oltre a essere videomaker, si è anche cimentato come attore; al cinema è entrato nel cast de Gli anni più belli, film diretto da Gabriele Muccino nel 2020, mentre in televisione ha recitato sul set della soap opera di Canale 5 CentoVetrine. In televisione ha inoltre partecipato come concorrente a La Pupa e il Secchione show nel 2022, nei panni di secchione, ed è un grande appassionato di viaggi; una passione che l’ha portato anche a diventare inviato di Camper, programma di Rai 1, dove viaggia in giro per l’Italia alla scoperta del nostro Belpaese.

Sul fronte privato, come inizialmente accennato, Mirko Gancitano è da diversi anni sentimentalmente legato a Guenda Goria. La coppia si è conosciuta nel 2021 durante una vacanza in Egitto e, da quel momento, i loro percorsi si sono per sempre uniti; lo scorso anno, infatti, hanno celebrato l’importante passo del matrimonio e hanno vissuto la gioia di diventare genitori di Noah, il loro primo figlio di coppia.