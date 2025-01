Il mondo dello spettacolo pullula di storie d’amore che commuovono il pubblico, sia per dolcezza che per storie toccanti a corredo del reciproco percorso di vita. Lo dimostra la liaison tra Mirko Gancitano e sua moglie Guenda Goria che, proprio qualche anno fa, sono riusciti anche a coronare il sogno di diventare genitori del loro primo figlio, Noah. Una gioia elevata al massimo dal percorso tortuoso che hanno dovuto affrontare prima di poter riuscire ad abbracciare il frutto del loro amore. Guenda Goria infatti – moglie di Mirko Gancitano – soffre di endometriosi; una malattia che in passato le causò una gravidanza extrauterina e che rischiava dunque non solo di pregiudicare il suo stesso stato di salute ma anche la possibilità di dare alla luce un figlio.

Chi è Mirko Gancitano e carriera/ Videomaker, attore e non solo: le esperienze tra cinema e televisione

Come la più bella delle favole, grazie al supporto medico e alla vicinanza costante degli affetti, Guenda Goria – moglie di Mirko Gancitano – è riuscita a portare a termine la gravidanza dando alla luce il primo figlio della coppia, Noah. Tra l’altro, una gioia elevata al quadrato dato che proprio mentre era ancora in dolce attesa ha compiuto con l’ex volto del Grande Fratello anche il fatidico passo del matrimonio. Insomma, due eventi che a distanza di 4 anni dal primo incontro hanno suggellato in maniera viscerale il rapporto tra i due.

Guenda Goria, moglie di Mirko Gancitano/ La carriera e la depressione dopo la nascita del figlio Noah

Miro Gancitano e sua moglie Guenda Goria, ‘travolti’ dalla gioia per la nascita del figlio Noah

“Eccoti Noah, mai sentito il cuore battere così forte…”, accoglieva così Mirko Gancitano la nascita del primo figlio con sua moglie Guenda Goria; parole che mettono in evidenza la gioia reciproca e soprattutto l’importanza di quel lieto evento dopo le tante difficoltà del passato. Sensazioni strettamente legate anche al nome del piccolo di casa dato che proprio Guenda Goria – ospite a La Volta Buona quando era ancora in dolce attesa – raccontò: “Il significato biblico è: ‘Colui che porta sollievo’, l’abbiamo scelto insieme”. Insomma, Mirko Gancitano e sua moglie non poteva che trovare sollievo migliore per rendere ancora più speciale quella promessa fatta lo scorso anno con il grande passo del matrimonio.