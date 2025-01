Chi è Roberto, il nuovo fidanzato di Naike Rivelli? La figlia di Ornella Muti dopo tantissime delusioni d’amore ha ritrovato la serenità tra le braccia di un misterioso uomo di cui si conoscono davvero pochissime informazioni. La 50enne dopo una serie di storie sbagliate ha annunciato, sorprendendo pubblico e fan, di essersi fidanzata e di essere pronto a coronare il suo amore con il matrimonio! Proprio così: all’età di 50 anni Naike Rivelli si sposa con il compagno Roberto Marzano a cui è legata da circa sette anni. Le informazioni su Roberto Marzano sono davvero poco, ma quello che possiamo dirvi che non è un uomo di spettacolo né tantomeno avvezzo al mondo dei social o della televisione.

L’incontro con Roberto ha sicuramente cambiato la vita della figlia di Ornella Muti che ha ceduto ad un lungo corteggiamento durato all’incirca sei mesi. Da sette anni i due sono inseparabili anche in rarissime occasioni l’attrice si è sbottonata parlando della sua vita privata e sentimentale.

Roberto e Naike Rivelli matrimonio: “sarà semplice, senza fronzoli”

Roberto e Naike Rivelli sono felici ed innamorati e presto celebreranno il loro amore con il matrimonio. Una relazione vissuta lontana dal clamore mediatico e dal mondo del gossip nonostante la figlia di Ornella Muti si sia fatta conoscere spesso dal grande pubblico per una serie di video e foto provocatori pubblicati sui social. Proprio Naike parlando del suo uomo ha confessato: “è molto riservato ed è fuori dal mondo del jet-set”. Non solo, la figlia di Ornella Muti parlando del compagno ha sottolineato: “è un uomo concreto, un grande lavoratore, soprattutto un uomo che ha capito chi sono io”.

I due condividono tantissime passioni: come l’amore per la natura, ma anche per l’orto oltre che per uno stile di vita semplice. Per questo motivo non sono usciti subito allo scoperto ufficializzando la loro storia d’amore di cui hanno parlato solo ad amici e familiari. Infine Naike Rivelli parlando del matrimonio con il suo Roberto ha anticipato: “Lo farò in maniera molto umile e semplice, il nostro amore immenso non ha bisogno di fronzoli”