Chi è Nicole Daza, moglie Marcell Jacobs/ “Col tempo ho imparato quanto è importante il…”

NICOLE DAZA, CHI E' LA MOGLIE DI MARCELL JACOBS?

Chi è Nicole Daza, la moglie del velocista azzurro e campione olimpico Marcell Jacobs? Questo pomeriggio, nel primo dei due consueti appuntamenti del weekend, “Verissimo” torna in replica nella versione pre-natalizia con “Le storie” e nel salottino televisivo di Silvia Toffanin rivedremo il meglio del 2022 che si va a concludere. E del Best Of fa parte pure l’intervista che Jacobs aveva concesso in esclusiva alla padrona di casa in coppia con la sua compagna, portata all’altare lo scorso settembre: ma cosa sappiamo della modella e influencer di origini ecuadoriane ma oramai adottata dall’Italia?

Come accennato, lo scorso settembre Nicole Daza e Marcell Jacobs erano stati ospiti a “Verissimo” per raccontare a Silvia Toffanin l’emozione di essere finalmente diventati marito e moglie dopo che per tanti anni avevano convissuto ed essendo già diventati genitori due volte di Anthony e Meghan (anche se per il 28enne campione olimpico si trattava della terza volta, dato che era papà di Jeremy, avuto a soli 19 anni da una precedente relazione). Nata in Ecuador e 29enne proprio lo scorso settembre, Nicole Daza è cresciuta con la sua famiglia a Novi Ligure: prima dell’incontro con Marcell, avvenuto nel 2018, della donna si sapeva poco; pare che i due si siano conosciuti nel 2018 in una discoteca di Milano, per poi non separarsi più.

NICOLE DAZA, UNA 'FASHION GIRL' LA PASSIONE PER I TATTOO E…

Un vero e proprio colpo di fulmine per Nicole Daza e Marcell Jacobs tanto che nel giro di poco tempo la coppia (che oggi vive in quel di Roma) ha concepito i piccoli Meghan ed Anthony, decidendo infine di convolare a giuste nozze dopo i fasti dell’Olimpiade che ha consacrato il 28enne velocista originario di El Paso facendolo diventare da semplice promessa azzurra a uomo più veloce del pianeta. La Daza, a parte l’eccezione dell’ospitata a “Verissimo” in cui è comparsa per la prima volta accanto all’uomo diventato suo marito, non ama particolarmente le interviste e quindi per scoprire qualcosa in più di lei tocca affidarsi anche ai social network e ai post che pubblica su Instagram o in compagnia del suo Marcell.

Di certo c’è che tra le più grandi passioni di Nicole Daza c’è sicuramente la moda e anche i tatuaggi. Autodefinitasi una “fashion girl”, anche per via del fatto di essere una modella e apprezzata influencer, la 29enne ecuadoregna fa sfoggio infatti dei propri tattoo su braccia e collo ma anche sul resto del corpo, ma pare che ami allenarsi regolarmente e tenga molto alla propria forma fisica come è tenuto a fare anche Jacobs. “Con il tempo ho imparato quanto sia importante prendersi cura del proprio corpo per sentirsi bene con sé stessi” aveva raccontato la diretta interessata a ‘La Gazzetta dello Sport’, accennando pure al regime alimentare che è solita seguire e alle sedute di palestra che svolge per conto proprio.











