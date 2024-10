Nikita Perotti, chi è il maestro di Ballando con le stelle 2024

Nikita Perotti si sta confermando come uno dei più interessanti prospetti della danza italiana, grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle 2024. Il maestro è affiancato da Anna Lou Castoldi, una delle concorrenti di questa edizione, e con lei sta sorprendendo tutti al punto da essere indicati come i papabili vincitori del programma. In attesa di scoprire come si svilupperà il loro percorso nel dance show di Rai 1, conosciamo meglio questo giovane ragazzo che si sta mettendo in mostra.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stanno insieme?/ "Lui non è uno da mettere in secondo piano"

Nikita Perotti è giovanissimo: ha 20 anni (dovrebbe essere nato nel 2004) ma vanta già una ricca carriera alle sue spalle. Originario di Chivasso, in provincia di Torino, dal 2019 balla in coppia con Sophia Berto e nel 2021 si laureano campioni italiani di latin show. Entrambi membri dell’associazione Dance Abc Dance di Chivasso, nonché membri della compagnia Experience Dance Company, l’anno scorso hanno vinto la finale di Ballando con te e da quest’anno sono diventati maestri ufficiali nel cast di Ballando con le stelle 2024, Nikita in coppia con Anna Lou Castoldi e Sophia in coppia con Tommaso Marini. Cresce la curiosità attorno alla sua sfera privata infatti in molti si chiedono se Nilkita Perotti ha una fidanzata con la quale fa coppia nella vita. Purtroppo sull’argomento sono poche le informazioni che il maestro di Ballando lascia trapelare.

Davide Bonolis, chi è figlio Sonia Bruganelli/ Confessione choc sulla malattia: "Arrivai a pesare 61 chili"

Nikita Perotti e Anna Lou Castoldi: papabili vincitori?

Nikita Perotti sta ben figurando a Ballando con le stelle 2024 al fianco di Anna Lou Castoldi e, puntata dopo puntata, sono sempre più sorprendenti. La coppia, che non partiva con il favore dei pronostici, nelle ultime settimane ha sempre conquistato i piani alti della classifica e anche nella scorsa puntata si sono piazzati al secondo posto. Anche la giuria è entusiasta del loro percorso e il pubblico da casa, così come il popolo del web, vede in loro i potenziali vincitori di questa edizione.

Loro stessi, d’altronde, avevano promesso che in caso di vittoria si sarebbero fatti un tatuaggio di coppia per celebrare quel traguardo: la concorrenza è elevatissima, ma i progressi fatti in pista sono promettenti.

Chi è Luca Barbareschi e il rapporto con i figli: "Sono un pessimo esempio"/ "Vivo autotutelandomi perché..."