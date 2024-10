Anna Lou Castoldi ha conquistato la giuria di Ballando con le stelle 2024: fioccano complimenti!

Anna Lou Castoldi non fa mistero del fatto che, grazie a Ballando con le stelle 2024, sta smettendo di sentirsi un bruco e sta invece iniziando a sentirsi una farfalla. D’altronde, anche la giuria si dice d’accordo con lei, riempiendola di complimenti sia per la sua emotività in pista che per le doti che sta dimostrando come ballerina. Salgono, infatti, le quote per la sua vittoria a Ballando con le stelle 2024, soprattutto rispetto ai commenti ricevuti nella seconda puntata.

Dopo il nuovo ballo col suo maestro Nikita Perotti, Ivan Zazzaroni si sbilancia: “È la coppia che mi piace di più finora: avete una simpatia epidermica”. Anche Fabio Canino concorda col collega giurato, facendo poi riferimento alle dichiarazioni intime e personali di Anna Lou Castoldi: “Ballare è la cosa più bella per chi vorrebbe utilizzare il pregiudizio come barriera”.

Selvaggia Lucarelli elogia Anna Lou Castoldi: “Sei unica!”

Carolyn Smith ha invece trovato nella figlia di Morgan e Asia Argento “uno stile particolare. Continua a sviluppare il tuo stile”. Complimenti per Anna Lou Castoldi anche da Selvaggia Lucarelli, che già nella prima puntata si era favorevolmente sbilanciata a favore della giovane: “Sembrate due che arrivano dal futuro. Avete questa stranezza interessante. Sono d’accordo con i miei colleghi. Tu sei unica: hai uno stile di ballo che ha una bellezza sensuale che non c’è in nessun’altra concorrente. C’è la perfezione dell’eccezionalità”. A concludere, anche lui con un giudizio positivo, Mariotto, che ha trovato la coppia come un unico dall’ottimo stile.