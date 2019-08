Chi è Nikolai Danielsen: nuovo amore di Emma Marrone?/ Foto, vacanze in barca a Capri

C’è un nuovo amore nella vita di Emma Marrone? Secondo una serie di scatti pubblicati dal settimanale Chi, sì. Il suo nome è Nikolai Danielsen ed è stato immortalato assieme alla salentina nel bel mezzo di una romantica gita in barca a Capri. Ma chi è l’affascinante ragazzo con il quale la Marrone è stata pizzicata nelle ultime ore? Nato su una piccola isola della Norvegia, Nikolai Danielsen è un noto modello con un passato da boxeur. Il suo fisico mozzafiato, che accompagna lineamenti perfetti, è infatti frutto di una lunga carriera come pugile, alla quale ha rinunciato qualche anno fa a causa della prematura scomparsa del suo allenatore. Dopo aver accantonato la sua carriera agonistica ha scelto però di rimboccarsi le maniche dare il via a un percorso da modello. Il suo fisico non è passato infatti inosservato e oggi è uno dei volti più apprezzati delle principali case di moda. Non solo: il suo volto compare su diverse copertine di riviste di moda internazionali e tra i brand spicca la sua recente collaborazione per Azzaro.

Chi è Nikolai Danielsen

La presenza di Nikolai Danielsen nell’estate di Emma Marrone ha infiammato le pagine dei principali settimanali di gossip. Tuttavia, anche se la cantante salentina si è lasciata immortalare assieme al suo nuovo amico, non abbiamo ancora alcuna certezza che si tratti proprio del suo nuovo fidanzato. E se lei ha scelto di replicare al gossip trincerandosi dietro al più stretto riserbo, la stesa cosa non vale per lui, che per tutta risposta ha pubblicato sul suo profilo social le immagini della loro vacanza in barca (in basso uno scatto postato su Instagram). In attesa di ulteriori conferme sulla natura del loro rapporto, a svelare qualche dettaglio in più su Nikolai Danielsen è il sito Spinmodelmanagement.com, che lo descrive come un ragazzo alto 189 cm e dai capelli castani, che in passato ha posato per una serie di copertine della rivista di moda Elle. Oltre ad avere all’attivo una collaborazione con Azzaro, Nikolai Danielsen è stato il volto di diversi brand esclusivi, tra i quali Tom Ford, Giorgio Armani, Massimo Rebecchi e La Perla.

Visualizza questo post su Instagram Summer 2019 📸@fredjonny Un post condiviso da Nikolai Danielsen (@nikolai_danielsen) in data: 15 Ago 2019 alle ore 9:17 PDT





