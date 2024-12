Nino Frassica è nato nel 1950 a Messina, in Sicilia, grazie al suo incredibile talento tanti sono i successi che ha conquistato nel corso della sua lunga carriera. Sin da giovane manifestò la sua grande passione per la recitazione, fece il suo debutto a teatro con lo spettacolo ‘I cantatori pelosi figli della cantatrice calva’. Nel 1976 iniziò a lavorare in radio, ma la vera svolta risale al 1982, grazie all’incontro con Renzo Arbore, quest’ultimo infatti apprezzà molto il suo talento come comico e lo fece approdare in vari programmi come Radio Anghe Noi, FF.SS, Quelli della notte, Indietro tutta e altri ancora.

In quegli anni Nino Frassica conquistò sempre più successo nei panni di comico, era infatti uno dei volti più richiesti sul piccolo schermo. Negli anni Ottanta ha partecipato a famosi programmi come Domenica In, Fantastico, Scommettiamo che…? e altri ancora. In quel periodo fece il suo debutto anche al cinema recitando in film come Vacanze di Natale ’91, Sognando la California e Miracolo italiano. In televisione recitò invece nella serie S.P.Q.R e in Don Matteo, dove ancora oggi veste i panni del Maresciallo Cecchini.

Abbiamo visto il noto comico e attore in altre fiction come Butta la luna e Complimenti per la connessione. Nel corso della sua carriera ha anche condotto il tg satirico di Antonio Ricci Striscia la notizia e ricopre spesso i panni di ospite in molte note trasmissioni. Da anni Nino Frassica è una presenza fissa a Che Tempo che Fa, al momento sta anche ricoprendo il ruolo di giudice de La Corrida sul Nove.

La vita privata di Nino Frassica: dopo la rottura con Daniela ha ritrovato l'amore con Barbara

Nino Frassica è sempre stato molto riservato, preferisce infatti tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori, in passato però più volte le sue vicende amorose sono finite al centro del gossip. Nel 1985 è convolato a nozze con l’attrice Daniela Conti, il loro matrimonio giunse però al capolinea dopo circa otto anni. L’attore ritrovò l’amore con Barbara Exignotis nel 2016, i primi scatti che li ritraevano mano nella mano a Roma fecero non poco discutere. Il motivo? Per via della notevole differenza d’età, lei è più giovane di lui di 25 anni, e per il passato della Exignotis. L’attrice per un breve periodo si è infatti dedicata al cinema hard, dopodiché è approdata in teatro.

Il noto comico e attore siciliano non ha certo dato peso alle voci che circolavano, con Barbara Exignotis ha ritrovato l’amore e la felicità. I due sono diventati marito e moglie nel 2018 con rito civile e non si sono mai separati, ad oggi la loro relazione procede a gonfie vele e sono più innamorati e complici che mai. Nino Frassica sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata che andrà in onda oggi, martedì 3 dicembre 2024. Nella nota trasmissione presenterà il suo terzo libro intitolato ‘Piero di essere Piero’ e di sicuro si lascerà sfuggire interessanti rivelazioni, non solo sulla sua carriera ma anche sulla sua vita privata.