Chi è Nino Frassica, attore con una comicità senza tempo

Nino Frassica non è certo uno che necessita di presentazioni. Icona della comicità italiana, attore teatrale e cinematografico, con gradevolissime incursioni nelle fiction nostrane, è diventato negli anni un volto famigliare al pubblico televisivo. In passato ebbe una relazione con Daniela Conti, la sua prima moglie, anche lei molto popolare soprattutto tra gli anni ottanta e novanta. Insieme hanno lavorato con grandi personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema, tra cui Renzo Arbore e Massimo Troisi.

Tra Nino e Daniela, tuttavia, le cose ad un certo punto hanno preso una brutta piega e i due attori sono arrivati alla rottura. Non sono chiari i motivi della separazione, ma pare che l’attore abbia sofferto parecchio in passato. La sofferenza immane per la fine della sua storia d’amore con la moglie Daniela si è rimarginata parecchio tempo dopo, ma ora Frassica è felice e contento al fianco di Barbara Exignotis.

Nino Frassica, dalla sofferenza per la fine del primo matrimonio al nuovo amore: “L’uomo ne ha bisogno”

Se la carriera di Nino Frassica gli ha regalato grandi soddisfazioni, l’amore ha vissuto fasi alterne. In una intervista riportata da Fanpage, l’attore messinese ha approfondito l’aspetto sentimentale, cercando di rimanere serio e non fare battute. “Se può capitare di innamorarsi quando non si è più giovani? Sì, nella vita può succedere tutto e in amore non ci sono regole”, ha detto convinto.

Secondo Frassica “l’uomo ha bisogno di sentirsi innamorato” ma è pur vero “che la cronaca racconta spesso di truffe e fregature, di donne ma anche uomini a caccia di dote. In realtà io non mi sono mai accorto di essere diventato grande. Mi sento il sequel di me stesso”, ha ironizzato.

