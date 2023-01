Chi è Olga Fernando, interprete di C’è posta per te/ Cosa fa oggi la “voce” delle star

Olga Fernando, l’interprete del Presidente della Repubblica italiana e della Regina Elisabetta

Olga Fernando non è forse nota agli appassionati per il suo nome, ma chiunque guardando il suo volto ne ricorderà il ruolo iconico in alcuni dei programmi più noti della televisione italiana. L’interprete e traduttrice ha avuto per anni un ruolo cardine in trasmissioni come C’è posta per te e Amici di Maria De Filippi, specie in occasioni dove era prevista la presenza di ospiti internazionali e di una certa caratura. Oltre alle indubbie competenze professionali, il suo ruolo nei programmi della De Filippi è sempre stato apprezzato dagli appassionati; il suo stile accomodante e l’estrema gentilezza della traduttrice l’hanno resa tra i volti più amati della TV.

Olga Fernando ha ultimato i suoi studi umanistici e in lingue nel 1982 presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Specializzata in francese e inglese, l’interprete ha accompagnato per anni i Presidenti della Repubblica italiana per le visite istituzionali con esponenti della politica estera. La sua estrema professionalità e competenza le sono valse anche il prestigioso riconoscimento MBE, ottenuto grazie alla sua corposa attività di traduzione per la Regina Elisabetta.

Olga Fernando, che fine ha fatto la traduttrice più amata della TV

La presenza di Olga Fernando in programmi come C’è posta per te e Amici di Maria De Filippi è stata una costante per oltre 10 anni; molti hanno però notato come il suo contributo in TV sia diminuito negli ultimi tempi. Dopo la pandemia, l’esperta traduttrice sembra aver abbandonato i palinsesti televisivi lasciando nel mistero i più affezionati alla sua figura. Secondo le poche informazioni disseminate in rete, pare che si stia dedicando principalmente ad attività a distanza e in smartworking, riducendo dunque la sua presenza nelle trasmissioni per la TV.

La stessa carenza di informazioni riguardo la sua attuale vita professionale è riscontrabile anche in riferimento al privato. Poche sono le notizie riguardanti la sua famiglia e le attività prettamente personali. Olga Fernando è mamma di due figli, ma non si hanno informazioni sul suo ipotetico compagno o marito. L’amata interprete non dispone di alcun profilo social per cui è difficile reperire ulteriori nozioni riguardo l’attuale quotidianità.











