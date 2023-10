Paola Di Benedetto: “Camminare per strada è diventato pauroso”/ “Gli uomini non sono tutti uguali…”

Paola Di Benedetto alza la voce in difesa delle donne: “Ci serve la scorta…”

Il tema della sicurezza personale è sempre d’attualità, soprattutto quando le notizie di cronaca sembrano vertere nella medesima direzione. La preoccupazione per l’incolumità delle donne è tanta; cat calling, molestie, stupri, tutte circostanze che purtroppo ascoltiamo fin troppo spesso ai notiziari e sui social. A tal proposito, ha voluto far sentire la propria voce Paola Di Benedetto; la speaker ha raccontato la sua personale esperienza al fine di aggiungersi ad un messaggio di sensibilizzazione e denuncia assolutamente necessario.

“Per una donna camminare da sola dopo una certa ora in qualsiasi città è diventato pauroso e inquietante. Che poi dopo una certa ora, parliamone: sono le 21.30 e passeggiando per le strade di qualsiasi città senti gruppi di omuncoli che fanno del cat calling da brividi”. Si esprime così Paola Di Benedetto sul tema della sicurezza delle donne nelle città; un discorso riportato da Today ed estratto da alcuni post pubblicati su Instagram dalla speaker radiofonica.

Paola Di Benedetto e il tema della sicurezza in città: “L’alternativa è la paura…”

“Siamo nelle condizioni di dover prevedere sempre di essere scortate da qualcuno di più grosso e possente di noi. Altrimenti? L’alternativa è la paura, solo la paura“. Dalle parole di Paola Di Benedetto – pronunciate sui social e riportate da Today – si evince una forte apprensione e paura per lo stato di sicurezza nelle città, soprattutto nelle ore serali quando il buio imperversa. La speaker ha scosso i propri follower, portando diverse donne a raccontare la propria esperienza per fare quanto più rumore possibile sul tema.

Sempre Paola Di Benedetto sui social ha comunque voluto fare una precisazione rispetto al suo messaggio di sensibilizzazione. “Ci tenevo anche a farvi vedere i messaggi di solidarietà che mi sono arrivati da parte degli uomini. Perché non è giusto fare di tutta l’erba un fascio. E ci sono tanti uomini che si dissociano da ciò e che anzi, provano schifo e orrore“. Tanti sono stati i messaggi re-postati da Paolo Di Benedetto – come riporta Today – segno che l’urgenza di affrontare il tema quanto più possibile sia di assoluta importanza non solo per le donne, ma anche per gli uomini.











