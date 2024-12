CHI È PAOLO LIMITI? L’AMORE PER JUSTINE MATTERA E IL DIVORZIO A CAUSA DI…

Chi è Paolo Limiti, ex di Justine Mattera, e cosa ricordiamo della loro breve ma intensa storia d’amore a qualche anno di distanza dalla scomparsa del conduttore televisivo? Nella puntata di “Verissimo” che ci apprestiamo a vedere saranno di scena la 53enne attrice e cantante oltre che showgirl di origini americane assieme alla sorella per raccontarsi con la padrona di casa, Silvia Toffanin, ma la presenza in studio della moglie di Fabrizio Cassata sarà probabilmente anche l’occasione per aprire lo scrigno dei ricordi e parlare pure del suo primo matrimonio con l’uomo che, parole sue, le ha inventato una carriera in Italia e che ricorda sempre con affetto anche ad alcuni anni dalla sua morte e oltre venti dal loro divorzio. Scopriamo chi è Paolo Limiti, ex di Justine Mattera, partendo dalla sua carriera e il privato.

Per raccontare chi è Paolo Limiti, ex di Justine Mattera, bisognerebbe forse scrivere un libro a parte dato che il conduttore e produttore televisivo, paroliere e pure autore per il piccolo schermo è stata una figura molto importante per la tv nostrana: classe 1940 e originario di Milano, Paolo Mario Limiti cominciò la sua lunga carriera scrivendo i testi delle canzoni per Julia De Palma e Maria Doris, prima di entrare in Rai proprio come autore e regista nel 1968. Limiti continuerà a fare il paroliere collaborando con la divina Mina, prima di diventare produttore e conduttore di diversi programmi di successo, tra tv commerciali e Rai: detto della sua esperienza nella commedia musicale, Limiti negli ultimi anni tornerà in Viale Mazzini con varie edizioni di “Ci vediamo in tv” a cavallo del nuovo millennio. Dopo un malore nell’agosto del 2016, gli sarà diagnosticato un tumore al cervello che lo porterà alla morte nel giro di un anno, il 27 giugno 2017 a 77 anni.

MATTERA, “LIMITI MI DICEVA DI TRATTARE LA TELECAMERA COME UN’AMANTE”

Ma in questo ritratto di chi è Paolo Limiti, ex di Justine Mattera, cosa sappiamo della loro breve ma intensa storia d’amore? Com’è noto, fu il conduttore a scoprire l’allora giovane studentessa venuta dall’America e l’incontro non avvenne sul set ma in Corso Sempione a Milano, con Limiti che intuì come la grande somiglianza di Justine con Marilyn Monroe potesse farne le fortune. E così fu, tanto che lei fu al suo fianco a “Ci vediamo in tv” dal 1996 al 2002: poi, nonostante la loro differenza d’età, quasi 31 anni, i due diedero vita a una relazione sentimentale, convolando a nozze e anche se il matrimonio non fu trascritto in Italia. Dopo soli due anni (2000-2002) era arrivato il divorzio dovuto, secondo quanto è stato raccontato, al desiderio di Justine di avere figli, a differenza di Paolo. Nonostante l’addio i rapporti tra di loro sono rimasti civili e negli anni la Mattera ha sempre ricordato l’ex marito con affetto, anche quando era venuto a mancare.

“Sembra ieri. A te che mi hai creato una carriera. Che hai creduto in me. Che mi hai amato. Love you”: così, su Instagram, la donna ricordava l’ex marito all’indomani della morte. Scoprendo chi è Paolo Limiti, ex di Justine Mattera, non possiamo non citare questo passaggio che dice molto del rapporto professionale e umano. “Paolo mi ha inventato un lavoro. Io gli voglio un bene dell’anima. Lui è una persona speciale, per la sua intelligenza, il suo senso dell’umorismo, la sua cultura e il suo cuore” aveva detto in un’occasione. “Di Paolo mi mancano i suoi consigli: quando a ‘Tale e Quale Show’ devo esibirmi potrebbe darmene un sacco. Era pignolo, aveva grande etica del lavoro, era colto, amava conoscere le cose” aveva rivelato la Mattera a ‘Vanity Fair’, ricordando pure il suo consiglio per cui “bisogna trattare la telecamera come un’amante”. E c’è pure un aneddoto riportato da Dagospia sulla prima notte di nozze: “Eravamo in nave, io gli dissi: ‘Paolo, metto solo due gocce di profumo e vengo subito a letto’. Ricordo che lui era davvero terrorizzato…”.