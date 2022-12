Chi è Pietro Masotti de Il Paradiso delle signore?/ Età e carriera dell’attore

Chi è Pietro Masotti? Età, carriera, segno zodiacale

Pietro Masotti è tra gli ospiti di Ballando con le stelle, il cui prossimo appuntamento è in onda sabato 17 dicembre su Rai 1. L’attore sarà presente insieme ad altri suoi colleghi de Il Paradiso delle signore, tornata in onda questa settimana dopo una lunga pausa che ha lasciato spazio ai Mondiali di Calcio in Qatar. Nella soap, Pietro Masotti interpreta Marcello Barbieri, un ex bad boy che grazie all’aiuto della Contessa Adelaide ha messo la testa a posto; la donna gli ha trovato lavoro come co-proprietario della Caffetteria, e attualmente è al centro delle trame della soap.

Chi è Lucrezia Massari de Il Paradiso delle signore?/ Età, carriera e Miss Italia

Pietro Masotti è nato a Rutigliano, in provincia di Bari, il 3 ottobre 1986, ed è del segno zodiacale della Bilancia. Si è diplomato all’Accademia Nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico nel 2008, e successivamente ha cominciato a lavorare in alcuni spettacoli teatrali. Il debutto in televisione avviene con il varietà condotto da Pupo, Volami nel cuore, trasmesso su Rai 1 nel 2008. Al cinema lo abbiamo visto in 20 sigarette (2010), L’estate di Martino (2010), 10 regole per fare innamorare (2012), e protagonista di Rudy Valentino (2017). In televisione ha partecipato a un episodio de Il Commissario Montalbano nel 2013.

Un posto al sole/ Anticipazioni 16 dicembre: la proposta di Michele a Silvia

Pietro Masotti è Marcello Barbieri ne Il Paradiso delle signore

Pietro Masotti interpreta Marcello Barbieri ne Il Paradiso delle signore, un ruolo che ricopre dal 2019. Nelle puntate della soap di maggio 2022, Marcello ha perso la sua amata Ludovica, e a quel punto si rivolge ad Adelaide, che lo aiuta a riprendere in mano la sua vita. Abbandonato i panni “umili”, Marcello diventa pian piano un uomo d’affari e al fianco della Contessa, si fa strada nella Milano per bene. Nelle puntate attualmente in onda stiamo vedendo come il suo personaggio abbia ormai stretto un legame molto forte con Adelaide, arrivando a far di tutto per compiacerla, e quindi ringraziarla, per averlo aiutato quando ne aveva bisogno. Attenzione perché Ludovica sta per tornare a Milano in compagnia del suo nuovo fidanzato, il ricco Ferdinando di Torrebruna, ma inizialmente lui non saprà nulla.

Un altro domani/ Anticipazioni 16 dicembre: Alicia fa una scoperta sconvolgente

Infatti, Adelaide, non appena sarà informata, non dirà nulla a Marcello. E sarà lui a scoprirlo in maniera del tutto casuale nella puntata che vedremo in onda venerdì 16 dicembre su Rai 1. E’ un incontro molto atteso tra i due ex che potrebbe sconvolgere ancora di più gli equilibri della soap, e compromettere forse il suo rapporto con Adelaide, che finora ha sempre cercato di supportare e consolare dopo il fidanzamento di Flora e Umberto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA