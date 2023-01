Chi è Salvatore Incorvaia, padre di Micol Incorvaia/ Il contributo contro il racket

Salvatore Incorvaia, il padre di Micol e Clizia Incorvaia

Tra i protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip occupa un ruolo di spessore Micol Incorvaia, che nella diretta di questa sera potrebbe ricevere una bella sorpresa da parte della sua famiglia. La giovane nutre un particolare rapporto d’affetto con i suoi genitori, come più volte dichiarato da lei stessa. Il padre, Salvatore Incorvaia, è stato per lei un supporto fondamentale per la crescita personale e professionale.

Salvatore Incorvaia è un imprenditore palermitano, attivo con la sua azienda nel territorio di Porto Empedocle. Non sono numerose le notizie sulla sua vita privata e professionale, ma di recente il suo nome è stato accostato a questioni piuttosto delicate in riferimento alla cronaca giudiziaria. Nello specifico, l’uomo sarebbe stato oggetto di minacce di estorsione da parte di esponenti della malavita organizzata palermitana. Salvatore Incorvaia ha quindi offerto un contributo fondamentale offrendo la propria testimonianza per le indagini anti-racket nel territorio sicialiano.

Salvatore Incorvaia, il rapporto con la figlia Micol Incorvaia

Questa sera, in diretta su Canale 5, andrà in onda la nuova puntata del Grande Fratello Vip con tante sorprese in serbo per concorrenti e spettatori. Micol Incorvaia avrà l’opportunità di vedere la sorella, Clizia, che potrebbe portare un messaggio emozionante anche da parte del padre, Salvatore Incorvaia. L’uomo infatti è stato spesso citato dalla concorrente, soprattutto in virtù della mancanza dovuta al rapporto molto profondo tra padre e figlia.

Salvatore Incorvaia non sarà ospite in trasmissione, ma potrebbe riuscire a trasmettere la sua vicinanza grazie all’intervento a sorpresa di Clizia Incorvaia, sorella di Micol. L’uomo nel corso degli anni ha offerto sempre grande supporto per la carriera professionale di entrambe le figlie, condividendo ogni singola scelta. Micol infatti, in virtù del suo rapporto con Edoardo Tavassi, è quasi attenta a non comportarsi in maniera troppo esplicita proprio per non urtare la sensibilità del genitore. Salvatore Incorvaia però, proprio sui social, ha accennato con un breve commento al suo benestare della relazione. Sotto una foto del Grande Fratello Vip, l’uomo aveva scritto:” Tutti belli ma manca un certo Tavassi” con l’aggiunta di un eloquente cuore. E’ dunque chiaro il suo parere positivo sulla relazione della figlia all’interno della casa.

