Chi è Salvatore Pisano?/ Dopo “5 ragazzi per me” tentatore a Temptation Island

Chi è Salvatore Pisano, il nuovo tentatore di Temptation Island 2021?

Salvatore Pisano è uno dei single tentatori di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Tra i tentatori c’è anche l’imprenditore casertano di 32 anni che ha tutte le carte in regola per far battere il cuore di una delle fidanzate di questa nona edizione del programma prodotto da Maria De Filippi. Salvatore Pisano è un imprenditore proprietario di una holding che fornisce servizi ed è papà di un figlio di nove anni.

Il tentatore ha una grandissima passione per la pittura che condivide anche con il figlio, ma è anche appassionato di musica visto che suona basso e batteria. La partecipazione a Temptation Island 2021 non è la prima esperienza televisiva per lui; in passato, infatti, l’imprenditore ha partecipato alla prima edizione di “5 Ragazzi per me” un programma trasmesso su Sky e su NOW dove ha partecipato durante l’ottava puntata conquistando le attenzioni e la scelta della protagonista Francesca.

Salvatore Pisano da Five Italia a Temptation Island

Per conoscere meglio Salvatore Pisano, nuovo tentatore di Temptation Island 2021, prendiamo riferimento ed info dalla descrizione fornita dall’imprenditore durante la sua presentazione ufficiale al programma 5 Ragazzi per me. “Salvatore, 32 anni, imprenditore di Caserta, è un uomo intraprendente e dinamico. Fin da giovanissimo, nutre una forte ambizione lavorativa, tanto che, a soli 20 anni, è riuscito ad aprire una attività in proprio: ora la sua azienda di servizi e forniture conta più di 3mila collaboratori in tutta Italia” – si legge nella breve descrizione.

Non solo, la bio prosegue con: “ha un figlio di 9 anni e per lui è un padre presente, in più si ritaglia tempo libero per coltivare le sue passioni, innanzitutto quella per le auto di lusso. Sensibile e creativo, disegna e scrive canzoni. I suoi numerosi successi imprenditoriali hanno avuto come contraltare storie sentimentali spesso deludenti ma la sua grinta non lo fa desistere dalla ricerca della donna giusta con cui condividere la sua pienissima vita”. Riuscirà il bel Salvatore a far capitolare qualche fidanzata nel villaggio di Is Morus Relais in Sardegna?



