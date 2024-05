Chi è Sandra Malavasi, mamma di Ludovica Valli/ La figlia Beatrice: “Dopo la separazione con papà…”

Quando la curiosità delle persone riguarda i personaggi noti appartenenti al mondo dello spettacolo e dei social, è inevitabile che si cerchino curiosità inerenti anche la sfera più intima, con particolare riferimento agli affetti più cari. Tale circostanza vale sicuramente anche per Ludovica Valli – nota influencer come la sorella Beatrice – che spesso ha suscitato la curiosità degli utenti a proposito del ruolo della mamma, Sandra Malavasi.

Sandra Malavasi – mamma di Ludovica Valli – non è una donna nota al mondo dello spettacolo, tanto meno dei social. La notorietà appartiene esclusivamente alle sue figlie e buona parte dei loro traguardi raggiunti è sicuramente ascrivibile al suo ottimo lavoro da genitore e all’amore profuso per un’intera vita. Stando ai racconti fatti dalle figlie nel tempo, la donna ha dovuto ovviare anche alla mancanza della figura paterna data la separazione avvenuta diversi anni fa.

Sandra Malavasi, la forza inesauribile di una mamma: “Lavorava dalla mattina alla sera…”

“Non è stato facile non avere un uomo accanto che la supportasse” – ha raccontato Beatrice Valli a proposito della separazione tra sua madre Sandra Malavasi e suo padre – “Ci portava la mattina a scuola e poi lavorava dalla mattina alla sera. Quando il suo papà era morto avevano dovuto chiudere il maglificio di famiglia; così lavorava in un negozio che vendeva oggettistica a Correggio”. Da queste parole si evince come la mamma di Ludovica Valli abbia fatto un lavoro pregevole per supportare la famiglia e soprattutto per tutelare il futuro delle sue amate figlie.

Nonostante non sia un personaggio pubblico, Sandra Malavasi dimostra una certa dimestichezza con i social; sicuramente saranno stati utili i consigli delle figlie Ludovica e Beatrice Valli. Scatti simpatici e che ritraggono alcuni momenti della quotidianità spesso proprio in compagnia delle sue figlie e dei teneri nipotini che sicuramente allietano le sue giornate.











