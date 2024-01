Ludovica Valli: “Le mie sorelle? Nessuna gelosia”/ “Mi sono stancata di provare a cambiare le cose…”

Ludovica Valli e il rapporto con le sorelle Eleonora e Beatrice

L’assenza di Ludovica Valli alla festa di compleanno della sorella Beatrice ha scatenato nuovi rumors sul rapporto tra le sorelle Valli. Di fronte a varie voce, Ludovica Valli ha rotto il silenzio e rispondendo ad alcuni commenti su Instagram, si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo. “Perché parlate se non sapete nulla? Ieri sera abbiamo trovato traffico e siamo arrivati tardi a casa, i bambini a chi li lasciavo? Allo spirito santo? Dopo due giorni via, li porti ad una festa fino a tardi che già siamo arrivati a Milano tardi? Solo perché non ero a una festa di compleanno cosa significa?“, le parole di Ludovica.

La più piccola delle sorelle Valli ha poi svelato la natura dei rapporti della sua famiglia: “Il 90% delle volte non so nemmeno io quando si vedono le mie sorelle, lo scopro tramite due storie di Instagram proprio come voi. Proprio perché, come ha detto Beatrice, ‘loro sono più legate’. Quindi io la maggior parte delle volte non so proprio niente di ciò che fanno/organizzano loro“, ha aggiunto ancora la Valli nel suo sfogo.

Lo sfogo di Ludovica Valli

Ludovica Valli, nelle scorse ore, rispondendo alle domande dei fan che continuano a chiederle delucidazioni sul rapporto con le sorelle, in particolare su Beatrice su cui, già in passato, c’erano state voci di una lite, ha parlato nuovamente della sua famiglia. “Non ho mai raccontato bugie, ho sempre detto la verità. Ho sempre giocato a carte scoperte perché questa sono io nella vita. Sono così, come si mi vede e senza alcun filtro. La gelosia per non non esiste, perlomeno a me non appartiene ma non parlo solo delle mie sorelle, ma in generale proprio nella vita“, fa sapere la Valli.

“Sono quel tipo di persona che, nonostante fossi messa sempre da parte dalle mie sorelle anche quando eravamo piccine, mi sono comunque tatuata i loro nomi sulla mia pelle anche se nemmeno mi volevano a dormire in camera con loro ma quando si è più piccoli forse ci può anche stare. Oggi, semplicemente, mi sono stancata di provare a cambiare situazioni, cose, persone che tanto quelle sono e quelle rimarranno. Sono passati quasi 27 anni. Bisogna accettarlo e farsene una ragione. Sono e rimarranno sempre le mie sorelle, voglio bene ad entrambe. Quello non cambierà mai credo“, conclude Ludovica.













