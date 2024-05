Chi è Sara Barbieri, fidanzata Fabrizio Corona/ La liaison con Salmo e il rapporto con la famiglia

E’ ancora fresca la notizia della gravidanza di Sara Barbieri – fidanzata di Fabrizio Corona – prossima a coronare il sogno della maternità oltre che dare alla luce il secondo figlio del re dei paparazzi. Come raccontato da quest’ultimo, la relazione con la modella viaggia su binari felici da da diverso tempo e pare proprio che tra i due sia scoccato il fatidico colpo di fulmine: “Siamo legati da tre anni e dopo tre giorni che ci conoscevamo siamo andati a vivere insieme”.

Ma chi è Sara Barbieri, la fidanzata di Fabrizio Corona incinta del suo primo figlio? Classe 2000, modella di professione e soprattutto molto seguita sui vari canali social. Come riporta Today, il suo profilo Instagram vanta oltre 75 mila follower: numeri decisamente importanti stando alle tendenze del mondo che vedono il contesto digitale come baricentro non solo della quotidianità ma soprattutto di buona parte delle attività professionali.

Sara Barbieri, i rumor sulla preoccupazione della famiglia per la relazione con Fabrizio Corona

Per quanto riguarda le curiosità di gossip, Sara Barbieri – fidanzata di Fabrizio Corona – ha già avuto modo di attirare l’attenzione della cronaca rosa durante il periodo della pandemia. Nel periodo alle prese con il Covid, come racconta Today, pare abbia portato avanti una relazione con Salmo: con il rapper avrebbe anche convissuto nei mesi scanditi dal lockdown ma dopo qualche mese la liaison pare sia giunta al capolinea.

Sempre il portale riporta il presunto parere della famiglia di Sara Barbieri a proposito della relazione con Fabrizio Corona. Sembra infatti che la liaison con il re dei paparazzi non sia particolarmente gradita dai genitori della modella. La giovane pare però che abbia glissato – come riporta Today – alla domanda sul presunto feedback negativo della famiglia: “Penso che siano affari miei”. Ad oggi, l’orizzonte è prossimo a donare un figlio alla coppia e Fabrizio Corona – intervistato dal settimanale Chi – sembra non vedere l’ora di poter abbracciare il suo secondogenito: “L’arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro”.

