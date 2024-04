Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio: chi sono i figli di Lorella Cuccarini/ “Sono molto uniti tra loro”

Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio: chi sono i figli di Lorella Cuccarini

Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio sono i figli di Lorella Cuccarini, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona su Rai 1. La ballerina e cantante è sposata da oltre 30 anni con il marito Silvio Capitta, noto anche con lo pseudonimo di Silvio Testi, noto produttore televisivo e discografico. La coppia è convolata a nozze nel 1991 ed ha avuto 4 splendidi figli oggi tutti maggiorenni. La primogenita è Sara: ha 29 anni e lavora come autrice televisiva, pur avendo in passato coltivato anche la passione per la danza.

“È molto esigente, tenace, precisa, riservata ma curiosa e ha mille interessi – ha raccontato di lei la showgirl in una vecchia intervista al settimanale Gente – Mi ritrovo molto in lei quando avevo la sua età. Ha studiato Hospitality Management all’università, ma forse non è quella la sua strada. Ha lavorato con il padre nel backstage delle trasmissioni tv ed è bravissima nella programmazione“. Anche Giovanni, 27 anni, lavora dietro le quinte televisive come produttore, dopo essersi laureato in Economia e Filosofia. “È un leader, socievole ed empatico“, ha svelato di lui.

Lorella Cuccarini e il rapporto con i figli: “Stiamo bene in famiglia“

Lorella Cuccarini ha poi avuto due figli gemelli, Chiara e Giorgio, che adesso hanno 23 anni. Lei è il capitano della AS Roma Femminile che milita in serie C, lui lavora come dj. “Chiara e Giorgio si sono laureati in Business Administration. Chiara è indirizzata verso il social media marketing e sta iniziando a lavorare per conto suo. Giorgio, invece, per carattere e attitudini, somiglia molto al padre: è riservato, timido, creativo, adora la musica e lavora nella produzione musicale“, ha raccontato la showgirl sempre a Gente.

La prof di Amici è una madre orgogliosissima dei suoi figli e delle rispettive strade professionali che stanno percorrendo. Nonostante le vite di Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio siano ormai ricche di impegni e lavoro, trovano sempre il modo di ritrovarsi e stare insieme, come raccontato a Verissimo lo scorso febbraio: “Non tutti sono a casa, uno lavora e vive qui a Milano, ma cerchiamo di ritagliarci momenti insieme, perché stiamo bene in famiglia. Loro poi sono anche molto uniti tra loro. Abbiamo lavorato bene come genitori“.











