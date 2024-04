Chi è Stefania Sorrentino, amante Eddy Martens ex compagno Antonella Clerici/ “Non sono ‘rovina famiglie’…”

Antonella Clerici a Belve – nell’intervista in onda questa sera – pare sia stata un fiume in piena dal punto di vista della voglia di raccontare. Tanti aneddoti sarebbero stati portati in auge per la prima volta, al netto di rivelazioni che in molti forse non si aspettavano di apprendere proprio nel colloquio con Francesca Fagnani. In particolare – menzionando un retroscena su Barbara D’Urso – la conduttrice ha ricordato la storia del tradimento da parte del suo ex compagno Eddy Martens con una ragazza di nome Stefania Sorrentino.

I fatti risalgono a diversi anni fa ma, come ricordato da Antonella Clerici durante l’intervista a Belve, ai tempi la questione divenne quasi un caso nazionale. Le foto di Eddy Martens – suo ex compagno – insieme all’amante Stefania Sorrentino furono pubblicate in primis dal settimanale Chi e ne scaturì una vera e propria tempesta mediatica che suo malgrado investì la conduttrice che solo allora apprese dell’infedeltà del compagno.

Stefania Sorrentino e il rifiuto dell’etichetta di amante: “Non sapevo che Eddy Martens fosse il compagno di Antonella Clerici…”

“Non sapevo fosse l’uomo di Antonella Clerici, l’ho scoperto quando me lo ha detto un amico”, queste le parole di Stefania Sorrentino – come riporta il portale Cult Web – definita amante di Eddy Martens, in un’intervista rilasciata proprio al settimanale Chi. “Ho provato una sensazione bruttissima; io non sono una rovina famiglie e sono contenta di non aver ceduto al suo corteggiamento”. La ragazza ha effettivamente raccontato ai tempi di come si sia fermata solo ad una serie di baci e non ci sia stato null’altro con l’ex compagno di Antonella Clerici.

Al settimanale Di Più – riporta Cult Web – Stefania Sorrentino spiegò anche di sentirsi pentita di aver autorizzato il settimanale Chi a pubblicare le foto che la ritraevano in compagnia di Eddy Martens, ex di Antonella Clerici. “Ho sbagliato perché quando il giorno dopo sono stata contattata da fotografi e giornalisti li ho autorizzati ad andare avanti”.











