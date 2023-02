Chi è Tiziano Leonardi, il giovane de I Cugini di Campagna?/ Nella band da 11 anni

Tiziano Leonardi è il volto più giovane de I Cugini di Campagna

Tiziano Leonardi è il più giovane componente de I Cugini di Campagna, il gruppo italiano tornato in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Lettera 22” scritto per loro da La Rappresentante di Lista. Durante la prima esibizione in live in tantissimi hanno notato la presenza di un componente molto più giovane rispetto agli storici: Ivano “Napo” Michetti alla chitarra, cori e basso, Silvano Michetti alla batteria percussioni e Nicolino “Nick” Luciani, voce, keytar e tastiere. Il quarto componente è il giovane Tiziano Leonardi alle tastiere ed entrato nel gruppo dal 2012.

Dopo una serie di cambiamenti, la band oggi è attualmente così composta: Ivano “Napo” Michetti, Silvano Michetti, Nick” Luciani e Tiziano Leonardi. Lui è il volto più fresco e giovane de I Cugini di Campagna dove è arrivato da circa 10 anni. Arrivato per sostituire Nick Luciani, uscito dalla band per dei problemi con Ivano Michetti, Tiziano sin dal suo ingresso ha fatto breccia nel cuore dei fan della mitica band.

Tiziano Leonardi de I Cugini di Campagna, l’addio al papà Maurizio

Il giovane tastierista e cantante Tiziano Leonardi, il più giovane de I Cugini di Campagna, sui social ha condiviso la notizia della morte del padre Maurizio con un post che ha commosso tantissimi i fan della band di “Anima mia”. “E’ il momento da te benedetto, di affermarsi a sé stessi dissolvendo il più possibile tutte quelle energie a volte inutili o orientate qualche volta scioccamente, che cerco di migliorare ma che poi mi seducono, mi illudono e poi mi buttano giù” – ha scritto Leonardi parlando della morte del padre a cui ha fatto una promessa: cercare di prendere sempre il meglio che la vita gli offrirà.

“Seno più perdere le opportunità di qualsiasi natura possono essere” – ha detto il tastierista al suo debutto al Festival di Sanremo 2023 con la band de I Cugini di Campagna.











