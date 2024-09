Valery Coda: da Uomini e Donne a Temptation Island 2024 settembre

Tra le tredici tentatrici di Temptation Island 2024 settembre c’è anche Valery Coda, bellissima 23enne di Torino che nella vita lavora come designer di moda. Dopo aver completato gli studi nel 2021 allo IAAD di Torino in textile and fashion design, Valery ha fondato un brand con cui realizza abiti su misura provando a realizzare i desideri di tutte le donne.

Prima di arrivare nel villaggio di Temptation Island, Valery è stata una corteggiatrice di Uomini e Donne nella scorsa stagione. Durante la precedente esperienza, ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione, parlando d’amore, Valery aveva detto: “Io cerco l’uomo giusto…I miei genitori stanno insieme da trent’anni, mio fratello si sta per sposare dopo nove anni di relazione, quindi anche io vorrei cercare quella persona speciale”.

Valery Coda e la lite con Daniele Paudice a Uomini e Donne

Nella scorsa stagione di Uomini e Donne, Valery Coda ha provato a conquistare il cuore di Daniele Paudice sfidando Marika Abbonato e Gaia Gigli che è stata poi scelta dall’ex tronista. Durante la sua esperienza da corteggiatrice, Valery ha avuto diversi scontri sia con Marika e Gaia che con lo stesso Daniele. A scatenare la discussione con Daniele era stata la scelta di quest’ultimo di non portarla in esterna.

“E’ quello che hai fatto. Mi avevi detto che mi avresti portata fuori e non l’hai fatto“, ribatte la corteggiatrice a cui Daniele chiede se voglia andare via. “Perché dovrei rimanere? Per farmi i chilometri e restare lì seduta? Mi tratti come una bambolina”, aveva detto Valery dando il via ad un duro botta e risposta con Daniele che ha poi preferito proseguire l’esperienza sul trono con Marika e Gaia.

