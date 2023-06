Chi era Alida Chelli, il grande amore di Pippo Baudo/ “Un’artista eccezionale, con la malattia…”

Alida Chelli, dai successi canori al terribile calvario della malattia

Decifrare, raccontare o semplicemente tentare di riassumere la grandezza di Pippo Baudo per la televisione italiana risulterebbe sempre oltremodo riduttivo. Difficile racchiudere in poche righe il suo lavoro impresso nella storia del piccolo schermo; forse è più facile parlare di quelle che sono state le vicende che hanno riguardato la sua vita sentimentale ricca forse al pari di quella professionale. Il conduttore ha avuto cinque mogli, ma fra queste è da collocare quella che forse è stata la più grande storia d’amore per Pippo Baudo: la liaison con Alida Chelli.

Attrice e cantante di tutto rispetto, Alida Chelli è scomparsa all’età di 69 anni il 14 dicembre del 2012. La donna non è riuscita a reggere una lunga battaglia alle prese con una terribile malattia. La sua storia televisiva e non solo non è equiparabile a quella del suo amore Pippo Baudo, ma a detta di molti è stata tra le personalità di maggior talento che hanno attraversato il mondo dello spettacolo italiano. Da Sinnò me moro per il film Un maledetto imbroglio al successo con Se è vero amore. Nella sua carriera ha avuto poi l’onore di collaborare con maestri della musica come Domenico Modugno e Johnny Dorelli.

Nel merito della sua storia con Pippo Baudo, cronologicamente si colloca poco dopo la rottura con il conte Riccardo Agusta. Il conduttore e Alida Chelli sono stati insieme per 7 anni; seppur la durata potrebbe sembrare non proprio sinonimo di un grande amore, le parole che negli anni il pilastro della Tv ha speso per ricordare quella relazione dimostrano ben altro. “Alida è stata una donna importante, ed è stata un’artista eccezionale, ma che non credeva molto alle sue qualità”, questo uno dei tanti pensieri di Pippo Baudo si Alida Chelli – riportato dal Corriere della Sera – con riferimento alla poca autostima della donna a dispetto delle reali doti artistiche.

“Era una donna brillante, spiritosa, ironica, bella; una donna importantissima… Era malata, ha combattuto e sofferto moltissimo”. Parlava così Pippo Baudo – come riportato dal Corriere della Sera – ai tempi della scomparsa di Alida Chelli, vittima di una terribile malattia. “Non si piaceva più, non voleva essere vista, io la sentivo solo per telefono… Chissà, forse alla fine la morte è stata una liberazione”. Struggenti le parole del conduttore ai tempi dell’ultimo saluto all’amore della sua vita, più volte celebrato negli anni anche con parole riferite proprio alla grandezza del sentimento. “L’ho amata tanto Alida e da lei sono stato tanto amato…“











