Paolo Limiti è stato il marito di Justine Mattera per 2 anni, anche se ha segnato la vita della showgirl americana lanciandola come “diva” nel mondo della televisione italiana. Tutto è iniziato per caso quando Paolo Limiti ha notato questa bellissima ragazza passeggera per Corso Sempione a Milano. E’ bastato uno sguardo al noto paroliere e conduttore televisivo per restare folgorato dalla grazia di Justine Mattera che poco dopo è diventata la valletta dei suoi programmi televisivi e non solo.

I due, infatti, sono stati anche una coppia criticata da molti per via della grande differenza d’età: ben 31 anni! Nonostante tutto ciò Justine e Paolo Limiti hanno seguito il loro istinto e sono diventati marito e moglie nel 2000. Due anni dopo la loro storia d’amore e il matrimonio sono naufragati, anche se hanno sempre mantenuto degli ottimi rapporti.

Paolo Limiti, ex di Justine Mattera: dal primo incontro al matrimonio

Paolo Limiti, ex di Justine Mattera è rimasto piacevolmente colpito dalla somiglianza con Marilyn Monroe come ha sottolineato proprio la showgirl: “lo ha convinto a prendersi come sua valletta. Un colpo di fulmine e in seguito lui ha detto o lei o nessuna” – ha raccontato Justine Mattera ricordando l’ex marito Paolo Limiti negli studi di Domenica In da Mara Venier. Poco dopo il primo appuntamento che la Mattera ha condiviso con il pubblico: “siamo usciti a cena. Accompagnandomi a casa, poi, mi ha dato il primo bacio. Da lì è partito tutto e non è stato facile. La gente era contro e, vedendo la differenza d’età, si pensava facessi tutto per la carriera”.

La showgirl, infatti, ha sottolineato come quell’incontro abbia per sempre cambiato la sua vita: “Paolo ha creato un personaggio e insegnato l’italiano. Era colto, generoso e spiritoso”. Tra i due un rapporto che andava ben oltre la sfera lavorativa: “era enormemente carismatico ed ero particolarmente gelosa di lui”. Dopo due anni però il matrimonio finisce, il motivo? Justine desiderava dei figli, mentre Paolo Limiti già sessantenne non li desiderava. “Non voleva essere un padre-nonno. L’età era un problema” – ha confessato la Mattera spigando così i motivi della fine della loro storia d’amore.