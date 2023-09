Chi filma un incidente senza intervenire può finire a processo/ Omissione di soccorso: il caso di Roma

Riprendere un incidente e non intervenire, è reato. A stabilirlo è stata la Procura di Roma, analizzando il caso di Francesco Sandrelli, morto a causa di un rogo sul Gra, Grande raccordo anulare di Roma. L’uomo è morto nel marzo 2023, dopo che la sua macchina ha preso fuoco, probabilmente per un cortocircuito scattato all’interno dell’abitacolo. Francesco si è accorto tardi di quanto stava accadendo e ha preso fuoco: prima ha vagato sull’asfalto coi vestiti incendiati, vicino alla sua Golf Volkswagen, mentre dopo essere stato soccorso, è rimasto un mese e mezzo in agonia in ospedale. Ben presto, però, sul web ha cominciato a circolare un video: lui in fiamme, nel panico.

Il video, girato da un viaggiatore con un cellulare, ha fatto il giro dei social, prima di essere ripreso da giornali e tv. Adriano, l’uomo che ha girato il filmato, si è trovato per caso sulla sua stessa carreggiata: ha tirato fuori il cellulare per riprenderlo ma non ha fatto niente per soccorrerlo. Così, ha girato mezzo minuto di video, nel quale si sentono inoltre alcune frasi offensive e sprezzanti, come “A zi’, hai pijato fuoco?” in romano.

Filma incidente sul GRA e non interviene: ora può finire a processo