Al Bano e Loredana Lecciso, chi sono i genitori di Jasmine Carrisi

Questa sera nella Casa del Grande Fratello ci sarà una gradita sorpresa per Amanda Lecciso, che negli ultimi giorni ha vissuto diversi alti e bassi a causa di numerose critiche ricevute da alcuni coinquilini. A darle supporto e grande affetto arriverà la nipote Jasmine Carrisi, figlia di sua sorella Loredana Lecciso e del compagno Al Bano; i riflettori, dunque, si accendono nuovamente sulla famiglia Carrisi, una delle più popolari della televisione italiana.

Al Bano e Loredana Lecciso, genitori di Jasmine Carrisi, si conoscono dalla fine degli anni ’90 e proprio in quel periodo hanno stretto una relazione, che li ha poi portati alla convivenza nel 2001. Entrambi reduci dalla fine di precedenti storie d’amore, il cantautore di Cellino San Marco e la showgirl si sono sentimentalmente legati e insieme hanno avuto due figli, Jasmine nel 2001 e Albano Jr l’anno successivo. La coppia, tra separazioni, crisi e voci legate ad un matrimonio non ancora celebrato, è spesso finita nel vortice della cronaca rosa.

Al Bano e Loredana Lecciso, l’ipotesi matrimonio e i momenti di crisi

Ma perché Al Bano e Loredana Lecciso non si sono sposati? Insieme ormai da oltre 20 anni, la coppia non ha mai compiuto il passo più importante a suggellare la loro storia d’amore. Lo scorso anno la Lecciso, in un’intervista rilasciata a Monica Setta a Storie di donne al bivio, ha confermato che il matrimonio non rappresenta al momento un’urgenza per la coppia e che dunque non rientrerebbero nei loro piani: “Mi ha chiesto di sposarlo, ci abbiamo pensato ma ognuno di noi si sente già sposato mentalmente all’altro ed è bello così”.

Indipendentemente dall’ipotesi matrimonio, la coppia condivide una lunghissima relazione che ha vissuto numerose turbolenze. Tante separazioni e riavvicinamenti, così come numerosi momenti di crisi che però sono sempre stati superati con la forza del loro amore. Tra i motivi c’è anche la convivenza in una grande famiglia allargata, dove trovare l’equilibrio perfetto non è mai semplice. Così la Lecciso ne ha parlato al settimanale Oggi in una recente intervista: “Con la maturità capisci che la tua vita è solo nelle tue mani, vivere dentro famiglie allargate è un impegno che richiede un lavoro costante. Basta la parola sbagliata e saltano gli equilibri”.